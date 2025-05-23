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Футбольный историк поставил под сомнение столетний юбилей «Зенита»

Футбольный историк Юрий Лукосяк, являющийся членом Международной федерации истории и статистики футбола (IFFHS), не согласен с тем, что «Зенит» был основан в 1925 году. Об этом сообщает «Фонтанка».

Источник: Чемпионат.com

С точки зрения Лукосяка, первый кружок футболистов при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина в 1925 году не оставил прямого следа в истории команды мастеров, а поэтому считать этот год датой основания неправильно.

Футбольный историк согласен с мнением, которого придерживались в советскую эпоху, когда считали рождением «Зенита» 1931 год. В том году заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат.

«Сегодня многие клубы охотно опираются на дореволюционные или раннесоветские эпизоды, которые фактически не имели прямого отношения к появлению команды мастеров, — лишь потому, что так красивее выглядят цифры на эмблемах», — заявил Лукосяк.

Отметим, что празднование столетия футбольного клуба «Зенит» состоится 25 мая.