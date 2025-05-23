Футбольный историк поставил под сомнение столетний юбилей «Зенита»

С точки зрения Лукосяка, первый кружок футболистов при Ленинградском металлическом заводе (ЛМЗ) им. Сталина в 1925 году не оставил прямого следа в истории команды мастеров, а поэтому считать этот год датой основания неправильно.
Футбольный историк согласен с мнением, которого придерживались в советскую эпоху, когда считали рождением «Зенита» 1931 год. В том году заводская команда впервые заявилась на городской чемпионат.
«Сегодня многие клубы охотно опираются на дореволюционные или раннесоветские эпизоды, которые фактически не имели прямого отношения к появлению команды мастеров, — лишь потому, что так красивее выглядят цифры на эмблемах», — заявил Лукосяк.
Отметим, что празднование столетия футбольного клуба «Зенит» состоится 25 мая.