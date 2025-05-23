Дмитрий Скопинцев: «Пусть “Зенит” выигрывает чемпионат — это как-то привычней все-таки»

В ближайшую субботу завершится розыгрыш чемпионата России по футболу среди команд Российской премьер-лиги (РПЛ). Центральным матчем последнего, 30-го тура будет противостояние «Краснодара» и московского «Динамо». Краснодарцам надо побеждать, чтобы выиграть золотые медали, «Динамо» нужна победа, чтобы взять бронзу. Год назад эти команды также встречались в последнем туре, и тогда победа «Краснодара» (1:0) лишила динамовцев первого за 48 лет чемпионства.
В интервью «Известиям» защитник бело-голубых Дмитрий Скопинцев рассказал о мотивации на последний матч сезона, изменениях в команде после недавней отставки главного тренера Марцела Лички и прокомментировал проводы многолетнего вратаря и капитана «Динамо» Антона Шунина, завершившего карьеру футболиста.
— Как вам проводы Антона Шунина?
— Он заслужил поставить такую точку в своей игровой карьере, так попрощаться с болельщиками. Антон провел достойную, насыщенную карьеру. Мы очень рады за него. Теперь у Шунина новый этап в жизни. И мы будем рады видеть его в любой должности, в любой ипостаси в будущем.
— В какой должности?
— Руководителя. Мне кажется, это его. Может быть, потом меня еще подтянет к себе (улыбается).
— В качестве кого? Заместителя спортивного директора?
— Конечно. Сделает меня каким-нибудь главным селекционером. Футболистов будем привозить (смеется).
— За счет чего после смены Марцела Лички на Ролана Гусева «Динамо» выиграло все три матча?
— Наверное, эмоции и мотивация от Ролана Александровича. От себя отмечу, что все старались, играли на пределе своих возможностей. И это принесло результат.
— Ваши функции изменились после смены тренера?
— Если брать три матча при Ролане Александровиче, то против «Спартака» (2:0) я вышел в атаке, против «Акрона» (2:1) — в обороне. Игровое время примерно то же.
— Почему в последнее время при Личке результаты были не очень хорошие?
— Честно говоря, не думал об этом. Надо проанализировать. В принципе, ничего плохого про этот отрезок сказать не могу, но и ничего позитивного.
— Перед игрой последнего тура против «Краснодара» не всплывают в голове флешбэки от прошлогоднего выезда туда, когда упустили чемпионство?
— Думаю, мы будем более расслаблены и раскрепощены, поскольку за трофей не боремся. Но, с другой стороны, будем и хорошо заряжены, поскольку есть шансы на бронзу.
— Есть особое желание устроить ответку «Краснодару» за то поражение и лишить его золота в этом сезоне?
— Да, конечно, это принципиально для нас.
— Не будет обидно свой бывший клуб лишать золота?
— Я там всего год играл. Так-то являюсь воспитанником «Динамо». Какой-то чрезмерной любви не испытываю к «Краснодару» — только к его президенту Сергею Николаевичу Галицкому уважение. А так буду биться за победу в матче. Будем выходить и грызться.
— На ваш взгляд, кто в этом сезоне больше заслуживает чемпионства — «Краснодар» или «Зенит»?
— Да пусть «Зенит» выигрывает — это как-то привычней все-таки.
— В последнем матче с «Акроном» «Динамо» играло в оранжевой форме. Как себя ощущали не в бело-голубых цветах?
— Нормальные, интересные сочетания цветов. Все знают, что наши классические цвета, — это бело-голубые. Но время не стоит на месте — развиваемся и в этой направленности.
— Заметил, что вы часто играете с поднятым вверх воротником футболки. Специально так делаете?
— Да.
— Почему?
— Мне так нравится. У нас так несколько человек делает — просто Эрику Кантона подражаем. Мне это нравится.
— Как вы можете помнить его, если родились в год, когда он закончил играть?
— Ну я же смотрел архивные матчи с его участием. Мог оценить и игру его, и стиль.
Алексей Фомин