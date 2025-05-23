Дмитрий Скопинцев: «Пусть “Зенит” выигрывает чемпионат — это как-то привычней все-таки»

— Он заслужил поставить такую точку в своей игровой карьере, так попрощаться с болельщиками. Антон провел достойную, насыщенную карьеру. Мы очень рады за него. Теперь у Шунина новый этап в жизни. И мы будем рады видеть его в любой должности, в любой ипостаси в будущем.