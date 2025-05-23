Почему чемпионом станет «Зенит». Питер дождется осечки «Краснодара», который не справится с нервами

Чемпионская гонка в 2025-м завершается уже классическим для РПЛ образом — с жесточайшей интригой. Между «Краснодаром» и «Зенитом» — всего одно очко. А еще нас ожидает русская классика 30-го тура — «Краснодар» — «Динамо», которая снова решает все.
Разумеется, окончание прошлогодней футбольной пьесы неповторимо, но и здесь все равно случится жесточайшая драма. Победителем из которой с трудом, уверен, выйдет, раз за разом выживающий, как Дункан Маклауд, «Зенит». И вот пять причин, по которым будет именно так.
1. «Краснодару» жестко не повезло, что в «Динамо» случилась смена тренера. Без Ролана Гусева в роли главного — а точнее с Марцелом Личкой у руля — команде бы вряд ли что-то светило не только в игре с «быками», но и просто в концовке сезона. Гусев с ходу взбодрил игроков и выстроил сдержанную модель, которая позволила выдать приличную победную серию после поражения от «Спартака» в четвертьфинале Кубка. Особенно качественно «Динамо» изменилось в обороне. И это плохие новости для южан, которые по весне создают моменты с большим трудом.
2. По продвинутой статистике «Краснодар» — команда, которая набрала намного больше очков, чем ожидалось. Если судить по этому показателю, то «быки» прямо сейчас должны быть вторыми с 55 очками, хотя в реальности собрали уже 64 (+9 очков). Это самый большой так называемый оверперформанс, а если говорить по-русски — везение, среди всех команд в РПЛ. Кстати, лучшим по ожидаемым очкам является «Спартак», который должен, по мнению продвинутой статистики, лидировать в чемпионате. Впрочем, к делу это отношения не имеет. Просто игра против крепких в обороне команд вроде нынешнего «Динамо» — очень сложная задача именно для подопечных Мусаева. И, кажется, краснодарцы исчерпали ресурсы фортуны.
3. За «Краснодар» говорит сверхмотивация. Билеты на этот матч не достать. На стадионе будет тотальный аншлаг, который, конечно, погонит команду вперед. Многие говорят, что это станет причиной, по которой «быки» выжмут из матча все. Но я думаю, что у черно-зеленых все еще много рефлексирующих футболистов, которые часто пропадают в матчах против лидеров и с повышенной ответственностью. Плюс у Джона Кордобы просто кошмарнейшая статистика для форварда его класса за последние 14 матчей в РПЛ: всего три гола и одна голевая передача. Не надо также забывать смазанный пенальти, из-за которого краснодарцы вылетели из FONBET Кубка России от «Ахмата». Джон не в лучшем состоянии. И это надо признать.
4. Одна из причин спада результативности Кордобы — предсказуемость тактики «Краснодара», которая максимально зависит от колумбийца. Но однотипность атакующих паттернов становится проблемой — снижается острота нападающих. Из-за частых приемов мяча спиной к воротам соперника колумбиец превращается в мишень для прессинга и силовой борьбы. Например, Срджан Бабич в гостевой игре с «Краснодаром» весь матч блокировал развороты Джона лицом к воротам «Спартака». И Кордобы мы не увидели. Уверен, что у любого из трио Маричаль — Фернандес — Бальбуэна хватит физической мощи сделать что-то подобное. Более того, эмоциональность Джона здесь играет злую шутку — стоит заблокировать ему возможность активно участвовать в атаках, он моментально превращается в печального воина, проигравшего не только схватку, но и войну. Видимо, поэтому он провалил все большие матчи этой весной.
5. Команда Мурада Мусаева находится на грани человеческих сил. Здесь ноль вопросов к тренерскому штабу — просто играть в 18−19 человек задача трудновыполнимая, а уж с чемпионством практически несовместимая. Тем более — будем объективны — в составе «Краснодара» есть две суперзвезды по меркам лиги: Кордоба и Сперцян. Других игроков даже близкого уровня найти сложно. Поэтому часто краснодарцы взламывали чужие порядки на сверхмотивации и мускулистости. Знаете, на такой характерной южной энергичности и лихом маневре. Но сверхмотивация — ресурс конечный. И прямо сейчас он — уже очевидно — почти исчерпался. Или без «почти».
Да, «Зенит» не феерит. Свидетельство тому — вынужденные тактические революции Семака, в которых маленький бразильский волшебник Педро даже занял позицию крайнего защитника, а Соболев выиграл конкуренцию у Кассьерры. Сергей Богданович упрощает игру, поэтому в ней высокий нападающий типажа бывшего спартаковца — даже который забивает с величайшим трудом — гораздо органичнее подвижного колумбийца. Ну вот так. «Зенит» Семака никогда особенно не переживал об игровом стиле, но сейчас это жестко утилитарная команда, которой очень много чего не хватает. И все-таки.
У этих сине-бело-голубых есть состав, в котором присутствуют варианты и свежесть. Да, Барриос и Дуглас Сантос сильно сдали. Зато в порядке Нино, который в последних турах приносит очки. Есть Педро и Мантуан, которые еще не наелись. Мостовой, вечно сражающийся за доверие Семака иместо в основе. Ну и Соболев, одержимый целью удовлетворить чемпионские амбиции.
Так что «Зенит» точно выиграет, а вот в «Краснодар» я не верю. Впрочем, это футбол — самое непредсказуемое действо на планете.
Максим Никитин