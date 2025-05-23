Почему чемпионом станет «Зенит». Питер дождется осечки «Краснодара», который не справится с нервами

3. За «Краснодар» говорит сверхмотивация. Билеты на этот матч не достать. На стадионе будет тотальный аншлаг, который, конечно, погонит команду вперед. Многие говорят, что это станет причиной, по которой «быки» выжмут из матча все. Но я думаю, что у черно-зеленых все еще много рефлексирующих футболистов, которые часто пропадают в матчах против лидеров и с повышенной ответственностью. Плюс у Джона Кордобы просто кошмарнейшая статистика для форварда его класса за последние 14 матчей в РПЛ: всего три гола и одна голевая передача. Не надо также забывать смазанный пенальти, из-за которого краснодарцы вылетели из FONBET Кубка России от «Ахмата». Джон не в лучшем состоянии. И это надо признать.