Почему чемпионом станет «Краснодар». Клуб Галицкого давно созрел для больших побед

К слову, о Федоре. Он никогда не был чемпионом. Никогда. Год назад форвард тоже участвовал в гонке, но в составе «Динамо». Представляете, какого масштаба дежавю? Тот же матч, тот же стадион, та же гарантия золота в случае победы. И только команда отличается. Невозможно осознать, насколько нападающему хочется, чтобы результат в пользу «Краснодара», разбившего его в прошлом сезоне, повторился.