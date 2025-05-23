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Почему чемпионом станет «Краснодар». Клуб Галицкого давно созрел для больших побед

«Быки» близки к титулу как никогда.

Источник: ФК "Краснодар"

Можно по-разному относиться к РПЛ, но невозможно отрицать: с чемпионской интригой у нас полнейший порядок. Впервые в истории в двух сезонах подряд обладатель золота определяется в последнем туре. В этот раз на титул претендуют «Краснодар» и «Зенит» — все как в прошлом мае, только «Динамо» теперь борется за бронзу, а не трофей.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Зенит
-
Ахмат
-

Петербуржцы, которым играть с «Ахматом» дома, опять подходят к развязке вторыми — отстают на одно очко. Команда Мурада Мусаева лидирует и готовится принимать бело-голубых — и это еще одна отсылка к прошлогоднему финишу с идентичной вывеской. В 2024-м «Краснодар» выиграл, но до титула не добрался. Сейчас победа гарантирует историческое чемпионство. И клуб к нему точно готов.

Хотя клубом тут ограничиться не выйдет — целый город в предвкушении долгожданного триумфа! Сергей Галицкий много лет вел и продолжает вести Краснодар к статусу футбольной столицы, а потенциальное золото явно поможет приблизиться к этому званию. Кстати, здесь же кроется источник дополнительной мотивации команды — победить ради Сергея Николаевича. Бизнесмен посвятил клубу большой отрезок жизни и на собственные деньги создал уникальное явление в российском спорте. Пришло время его отблагодарить.

Источник: РИА "Новости"

Но, естественно, «Краснодар» не находился бы в шаге от вершины без чисто футбольных причин. Несмотря на существенный перебор набранных очков относительно ожидаемых, с игрой у «быков» все хорошо, а выше, согласно метрике, должен быть только «Спартак». В контексте темы главное, что не «Зенит».

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Краснодар
-
Динамо
-

Команда лидирует в РПЛ по xG и забивает даже больше, чем должна, отставая по голам тоже лишь от одного конкурента — «Динамо». Опять же, не «Зенита». В текущем сезоне нет никого стабильнее «Краснодара». Был неудачный период, когда он не побеждал пять матчей подряд, но спадов уровня «Зенита», проигравшего зимой в течение недели дома «Крыльям» и «Акрону», не случалось.

В составе есть сразу несколько футболистов, которые спокойно могут претендовать на MVP чемпионата. Эдуард Сперцян — единственный полузащитник лиги в 21 веке с 10+ голами в трех сезона подряд. Европа ждет, а с титулом уход получится совсем красивым. Станислав Агкацев безболезненно заменил Сафонова и сделал все, чтобы в ближайшие годы перебраться куда-нибудь поближе к Матвею. Джон Кордоба — лучший форвард лиги, по оценке WhoScored, среди тех, кто выходил на поле минимум 20 раз (средний балл — 7,23). Держит планку, забивая много и исключительно с игры.

Колумбиец и в раздевалке, судя по всему, приносит пользу, заряжая партнеров перед ключевыми матчами. Нападающему осталось 11 голов до звания лучшего бомбардира в истории клуба. Осенью Джон продлил контракт, поэтому скоро наверняка им станет, обойдя Смолова.

Источник: ФК "Краснодар"

К слову, о Федоре. Он никогда не был чемпионом. Никогда. Год назад форвард тоже участвовал в гонке, но в составе «Динамо». Представляете, какого масштаба дежавю? Тот же матч, тот же стадион, та же гарантия золота в случае победы. И только команда отличается. Невозможно осознать, насколько нападающему хочется, чтобы результат в пользу «Краснодара», разбившего его в прошлом сезоне, повторился.

«Я написал жене, что, скорее всего, мне не суждено в карьере стать чемпионом», — грустил Смолов после упущенного трофея 25 мая 2024 года. В последние месяцы все больше разговоров, что эта самая карьера может завершиться с финальным свистком матча против «Динамо». Вполне классная карьера, надо сказать. Но чего-то в ней, очевидно, не хватает. Слез избежать вряд ли получится — осталось узнать, от горя или от абсолютного счастья.

«Краснодар» действительно и раньше претендовал на чемпионство, но ни разу не оказывался в ситуации, когда все зависит только от него.

Не нужно оглядываться на счет в Санкт-Петербурге, как год назад. Единственная задача — выйти и победить «Динамо». Как в мае 2024-го.

Клуб к этому готов. Команда готова. Город готов.

Пора становиться чемпионом.

Автор: Трофим Гондюреев

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