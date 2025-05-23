Бубнов: могу у Пальцева выступать как аналитик и советник

«Мы потом с ним договоримся. Я лично для него эксклюзивно могу расшифровать каждую игру, разбирать с ним ошибки, говорить, как исправить.



Я могу у него практически выступать как аналитик и советник, у него персонально. Тем более он игрок сборной, с такими ошибками в сборной», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».