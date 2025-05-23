Аршавин не включил себя в тройку лучших футболистов в истории «Зенита»

«Назовете свою тройку лучших футболистов в истории “Зенита”?» — спросили в интервью для «Матч ТВ» у Аршавина, который в настоящее время работает заместителем председателя правления по спортивному развитию петербургского клуба.



«Бурчалкин. Нам говорили, что он в полном порядке был. Желудков. И Кержаков», — ответил Аршавин.