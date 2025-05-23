Аршавин не включил себя в тройку лучших футболистов в истории «Зенита»

Напомним, что 25 мая «Зенит» отметит 100-летие клуба.
«Назовете свою тройку лучших футболистов в истории “Зенита”?» — спросили в интервью для «Матч ТВ» у Аршавина, который в настоящее время работает заместителем председателя правления по спортивному развитию петербургского клуба.
«Бурчалкин. Нам говорили, что он в полном порядке был. Желудков. И Кержаков», — ответил Аршавин.
Напомним, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» — 168 голов в 433 матчах (годы выступления: 2001−2006, 2010−2015, 2016−2017).
Лев Бурчалкин занимает третье место по количеству матчей (423) и шестое место по количеству голов (82) в истории «Зенита» (годы выступления: 1957−1972).
Юрий Желудков располагается на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров за всю историю «Зенита» (87 голов за 271 матч, годы выступления: 1980−1989, 1991).
Аршавин занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита» — 80 голов в 376 матчах, годы выступления: 2000−2008, 2012, 2013−2015).