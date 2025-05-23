Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
21:45
Комо
:
Интер
Все коэффициенты
П1
5.03
X
4.42
П2
1.69
Футбол. Зарубежный
21:45
Наполи
:
Кальяри
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.50
П2
16.00
Футбол. Зарубежный
22:00
Бетис
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.93
П2
3.76
Футбол. Первая лига
24.05
Алания
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.09
П2
2.40
Футбол. Первая лига
24.05
Арсенал
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
3.45
X
3.30
П2
2.55
Футбол. Первая лига
24.05
Енисей
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.55
П2
4.26

Аршавин не включил себя в тройку лучших футболистов в истории «Зенита»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин не включил себя в тройку лучших футболистов в истории петербургского клуба.

Источник: РИА "Новости"

Напомним, что 25 мая «Зенит» отметит 100-летие клуба.

«Назовете свою тройку лучших футболистов в истории “Зенита”?» — спросили в интервью для «Матч ТВ» у Аршавина, который в настоящее время работает заместителем председателя правления по спортивному развитию петербургского клуба.

«Бурчалкин. Нам говорили, что он в полном порядке был. Желудков. И Кержаков», — ответил Аршавин.

Напомним, что Александр Кержаков является лучшим бомбардиром в истории «Зенита» — 168 голов в 433 матчах (годы выступления: 2001−2006, 2010−2015, 2016−2017).

Лев Бурчалкин занимает третье место по количеству матчей (423) и шестое место по количеству голов (82) в истории «Зенита» (годы выступления: 1957−1972).

Юрий Желудков располагается на четвертой позиции в списке лучших бомбардиров за всю историю «Зенита» (87 голов за 271 матч, годы выступления: 1980−1989, 1991).

Аршавин занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров в истории «Зенита» — 80 голов в 376 матчах, годы выступления: 2000−2008, 2012, 2013−2015).