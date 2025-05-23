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Объявлены судейские назначения на матчи 30-го тура РПЛ

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил судейские назначения на матчи 30-го тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: Елена Афонина/ТАСС

По итогам этого тура будет определён чемпион России сезона-2024/2025. Все игры пройдут в один день — 24 мая.

24 мая (суббота).

«Зенит» — «Ахмат»: судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунёв, Варанцо Петросян; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Сергей Карасёв; АВАР — Максим Гаврилин; инспектор — Эдуард Малый.

«Спартак» — «Химки»: судья — Егор Егоров, помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Хамид Талаев; резервный судья — Игорь Захаров; ВАР — Ян Бобровский; АВАР — Сергей Цыганок; инспектор — Юрий Баскаков.

«Краснодар» — «Динамо» Москва: судья — Артём Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Виталий Мешков; АВАР — Роман Галимов; инспектор — Андрей Бутенко.

ЦСКА — «Пари НН»: судья — Василий Казарцев, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Рашид Абусуев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Андрей Фисенко; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Сергей Мацюра.

«Факел» — «Крылья Советов»: судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Арам Петросян, Александр Богданов; резервный судья — Кирилл Силантьев; ВАР — Артур Фёдоров; АВАР — Иван Сараев; инспектор — Александр Гончар.

«Рубин» — «Оренбург»: судья — Евгений Кукуляк, помощники судьи — Кирилл Большаков, Андрей Болотенков; резервный судья — Павел Шадыханов; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Сергей Чебан; инспектор — Александр Гвардис.

«Динамо» Махачкала — «Ростов»: судья — Павел Кукуян, помощники судьи — Алексей Стипиди, Андрей Гурбанов; резервный судья — Николай Волошин; ВАР — Владимир Москалёв; АВАР — Вера Опейкина; инспектор — Виктор Кулагин.

«Акрон» — «Локомотив»: судья — Александр Машлякевич, помощники судьи — Константин Шаламберидзе, Алексей Ермилов; резервный судья — Евгений Галимов; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Константин Аверьянов; инспектор — Сергей Мартынов.