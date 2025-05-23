«Это всё неправильно». Бубнов — о заявлении игрока «Локомотива» Тикнизяна

«Видимо, там его уже достали. Достали, и он уже взведён, и очень серьёзно. И поэтому такой демарш. Это всё неправильно. И тем более себя говном называть. Ну никак говном себя нельзя [называть], он не говно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».