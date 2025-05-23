«Останови жену». Александр Бубнов дал совет Наиру Тикнизяну

«Ну ни в коем случае, Наир, нельзя в эти дела запускать свою жену. Останови её. Она пишет, ты там плачешь, и поехала, накатила на Галактионова — Галактионов вообще там главный враг его», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».