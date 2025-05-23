В РФС напомнили о запрете стимулирования команд третьей стороной

Кроме того, практикой Спортивного арбитражного суда г. Лозанны сформулирован следующий вывод: "Вознаграждения от третьих лиц ущемляют честную игру, которая должна регулировать мир футбола, целостность соревнований, и являются явным нарушением спортивных ценностей. Вознаграждения от третьих лиц ограничивают права на равные возможности для всех участников соревнования, потому что самые богатые клубы будут в более выгодном положении, так как способны предлагать такое вознаграждение, фактически ставя в невыгодное положение другие клубы, которые не имеют экономической возможности стимулировать другие команды или игроков подобного рода бонусами. Кроме того, вознаграждения от третьих лиц угрожают целостности конкуренции, изменяя и влияя на естественное развитие и конкуренцию. Команда, которая в конце спортивного сезона или соответствующего соревнования ничем не рискует (например, потому что, независимо от результатов её последних матчей, она не будет претендовать на европейские соревнования, или улучшать свои позиции в таблице национальной лиги, или квалифицироваться для следующего матча турнира), возможно, не будет выступать на максимуме своих способностей из-за отсутствия мотивации. Спортивный дух требует, чтобы те, кто участвует в футбольных соревнованиях (клубы, тренеры, игроки и т. д. ), были мотивированы на достижение успеха без учёта финансового стимулирования за счёт бонусов от третьих лиц.