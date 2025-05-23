Павел Погребняк: Думаю, «Зенит» станет чемпионом

А среди мероприятий, посвященных юбилею клуба, будет воскресный матч легенд с участием лучших игроков «Зенита» в его истории. Один из них — Павел Погребняк, обладатель и лучший бомбардир Кубка УЕФА — 2008, выигравший также в том году Суперкубок Европы. В интервью «Известиям» он дал прогноз, кто выиграет золото РПЛ в этом сезоне, поделился ожиданиями от предстоящего грандиозного празднования юбилея клуба и рассказал о впечатлениях от участия в благотворительном матче «Это всё еще я», который прошел 19 мая на «Сапсан Арене» с участием звезд футбола, лыжных гонок и биатлона.