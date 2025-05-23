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Павел Погребняк: Думаю, «Зенит» станет чемпионом

Легендарный нападающий петербургского клуба Павел Погребняк — о своем прогнозе на финиш гонки за золото РПЛ и предстоящем праздновании 100-летия сине-бело-голубых.

Источник: РИА "Новости"

В выходные петербургский «Зенит» попытается в седьмой раз подряд выиграть чемпионат России по футболу, а также отметит 100-летний юбилей со дня своего основания. Победа в чемпионате будет зависеть не только от сине-бело-голубых, которым в последнем, 30-м туре предстоит играть дома с грозненским «Ахматом», но и от лидирующего «Краснодара», который опережает «Зенит» на одно очко и сыграет дома с московским «Динамо».

А среди мероприятий, посвященных юбилею клуба, будет воскресный матч легенд с участием лучших игроков «Зенита» в его истории. Один из них — Павел Погребняк, обладатель и лучший бомбардир Кубка УЕФА — 2008, выигравший также в том году Суперкубок Европы. В интервью «Известиям» он дал прогноз, кто выиграет золото РПЛ в этом сезоне, поделился ожиданиями от предстоящего грандиозного празднования юбилея клуба и рассказал о впечатлениях от участия в благотворительном матче «Это всё еще я», который прошел 19 мая на «Сапсан Арене» с участием звезд футбола, лыжных гонок и биатлона.

— Каково вам недавно было играть против лыжников и биатлонистов в рамках благотворительного матча?

— Довольно-таки напряженная игра, счет 6:5 получился, всего в один мяч мы выиграли. Ребята-лыжники молодцы, до последнего интригу держали. Была голевая феерия, бескомпромиссная борьба, наши футболисты очень завелись по ходу матча. Но победила правильная команда (улыбается). Главное, что провели хорошее мероприятие, с помощью которого удалось собрать более 1 млн рублей на поддержку ветеранов нашего спорта.

— Тяжело играть против действующих лыжников вроде Савелия Коростелева и биатлониста Максима Цветкова, у которых такие виды спорта, что физическая подготовка очень серьезная?

— Так они вышли на разминку за час до начала матча. Для них пробежать десяточку ничего не стоит. Но мы держали удар. Можно сказать, победили технически.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Зенит
-
Ахмат
-

— Что ждете от последнего тура РПЛ? Кто станет чемпионом?

— Я думаю, «Зенит».

— Почему не «Краснодар»?

— Он будет играть с московским «Динамо», которое сейчас на ходу, — Ролан Гусев (исполняющий обязанности главного тренера, сменивший в начале мая Марцела Личку. — «Известия») проделал отличную работу. Возможно, у него будет в этом сезоне четыре победы в четырех матчах. Его работа заслуживает уважения. Команда при нем окрылилась. Поэтому «Краснодару» будет очень непросто. А «Зенит» дома, наверно, обыграет «Ахмат».

— Довольны тем, как в последнее время стал результативен Александр Соболев?

— Он действительно прибавил после моего паса, когда я перед матчем «Зенита» с «Пари НН» выходил на центр поля вместе с блокадницей и мы делали символический первый удар по мячу в честь приближавшегося 80-летия Победы. И вот после моего паса Саша стал забивать в РПЛ. Это шутка, конечно. Но он молодец, прибавил.

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Краснодар
-
Динамо
-

— Как теперь оцените перспективы Соболева закрепиться в следующем сезоне в основе «Зенита» и стать своим для Питера?

— Я думаю, ему всё равно есть куда расти. Надо в первую очередь доказывать своей результативностью.

— Удивились вылету «Зенита» из Кубка России по итогам двух матчей финала «Пути РПЛ» против ЦСКА?

— Удивился. Преимущество 2:0 после первого матча было очень хорошим. И ЦСКА заслуживает похвалы, что отыграл его в ответном матче и выиграл серию пенальти. Отличный весенний отрезок у армейцев. Хочется, чтобы они взяли третье место и, возможно, ушли в межсезонье с трофеем в виде Кубка России. Почему «Зенит» упустил победу? Тяжело понять. Возможно, было большое давление из-за чемпионата России, где сейчас очень турбулентная зона вверху таблицы. Может быть, из-за этого делалась больше ставка на чемпионат, а в Кубке при 2:0 хотели отделаться малыми силами.

— Если «Зенит» не выиграет чемпионат, возможны ли кардинальные перемены в клубе в виде ухода Сергея Семака с поста главного тренера и Александра Медведева с поста генерального директора?

— Давайте более позитивно мыслить. Тем более в этом году 100 лет питерскому клубу. У нас на 25 мая запланирован праздник — матч легенд. С нетерпением жду своего выхода на поле на этот матч при 70 тыс. болельщиков.

Алексей Фомин