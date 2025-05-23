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Агент Гурцкая заявил, что часть игроков «Динамо» отказались ехать на матч с «Краснодаром»

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая рассказал, что часть футболистов московского «Динамо» будет отсутствовать в заявке на матч с «Краснодаром» в заключительном 30-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Игра состоится в субботу, 24 мая, начало — в 16:30 мск.

Источник: Чемпионат.com

— У «Динамо» существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключён вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место. Гусев (исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых. — Прим. «Чемпионата») собрал игроков: «Ребят, всё понимаю, всё принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать “Краснодар”.

— Кто-то сказал, что не готов?

— Да, не буду называть фамилии. Если вы следите за футболом, поймёте по заявке, — сказал Гурцкая в новом выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат!».

Турнирную таблицу чемпионата России сезона-2024/2025 возглавляет «Краснодар», у которого 64 очка. На второй строчке располагается «Зенит» (63). Клуб из Санкт-Петербурга сыграет с грозненским «Ахматом» в заключительном туре РПЛ.

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