Агент Гурцкая заявил, что часть игроков «Динамо» отказались ехать на матч с «Краснодаром»

— У «Динамо» существует два вида премиальных: за игру и за третье место. Третье место под вопросом, потому что у ЦСКА соперник попроще, поэтому не исключён вариант, что в случае равенства очков с ЦСКА руководство «Динамо» выплатит игрокам премиальные как за третье место. Гусев (исполняющий обязанности главного тренера бело-голубых. — Прим. «Чемпионата») собрал игроков: «Ребят, всё понимаю, всё принимаю. Если кто-то не готов ехать в Краснодар, не будет никаких санкций. Едет только тот, кто готов убиться и разорвать “Краснодар”.