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Самолёт с игроками «Ахмата» не смог сесть в Петербурге. Борт отправили в Москву

Самолет, на котором «Ахмат» летел в Санкт-Петербург на игру 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», перенаправили в московский аэропорт «Внуково». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Источник: Чемпионат.com

«Самолёт с командой какое-то время кружил над “Пулково”, но не получил добро на посадку, поэтому борт отправили в Москву. Клуб решает, как будет добираться до Питера», — добавил источник «Чемпионата».

Игра между «Зенитом» и «Ахматом» состоится в эту субботу, 24 мая, и начнётся в 16:30 мск.

По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. На протяжении последних шести лет «Зенит» неизменно становился чемпионом страны. «Ахмат» с 25 очками идёт на 14-м месте.

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