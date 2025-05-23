Самолёт с игроками «Ахмата» не смог сесть в Петербурге. Борт отправили в Москву

«Самолёт с командой какое-то время кружил над “Пулково”, но не получил добро на посадку, поэтому борт отправили в Москву. Клуб решает, как будет добираться до Питера», — добавил источник «Чемпионата».
Игра между «Зенитом» и «Ахматом» состоится в эту субботу, 24 мая, и начнётся в 16:30 мск.
По состоянию на сегодняшний день сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. На протяжении последних шести лет «Зенит» неизменно становился чемпионом страны. «Ахмат» с 25 очками идёт на 14-м месте.