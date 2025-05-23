Товарищеский матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» пройдет в июне в Сочи

За тур до конца чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 63 очками находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В апреле «Црвена Звезда» в восьмой раз подряд стала чемпионом Сербии, а 21 мая коллектив завоевал кубок страны.