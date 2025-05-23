Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бетис
1
:
Валенсия
1
Все коэффициенты
П1
8.00
X
1.35
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
завершен
Комо
0
:
Интер
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Наполи
2
:
Кальяри
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
24.05
Алания
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
3.24
X
3.20
П2
2.35
Футбол. Первая лига
24.05
Арсенал
:
Балтика
Все коэффициенты
П1
2.79
X
3.20
П2
2.70
Футбол. Первая лига
24.05
Енисей
:
Тюмень
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.55
П2
3.68

Товарищеский матч «Зенита» с «Црвеной Звездой» пройдет в июне в Сочи

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Санкт-петербургский «Зенит» проведет товарищеский матч с белградской «Црвеной Звездой» в Сочи 29 июня, сообщает пресс-служба российского клуба в Telegram-канале.

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча пройдет на стадионе «Фишт» и начнется в 19:00 мск. Минимальная стоимость билетов, которые уже появились в продаже, составляет 300 рублей. Карта болельщика для посещения игры не требуется.

Первое соглашение о сотрудничестве команды подписали в 2017 году, затем оно продлевалось. За это время клубы провели семь товарищеских встреч — в четырех победили петербуржцы, в трех — белградцы.

За тур до конца чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» с 63 очками находится на второй строчке турнирной таблицы, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В апреле «Црвена Звезда» в восьмой раз подряд стала чемпионом Сербии, а 21 мая коллектив завоевал кубок страны.