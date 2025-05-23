РФС запутал всех решением по «Химкам». А что с лицензированием у других проблемных клубов?

В Первой лиге повышение себе обеспечила «Балтика», за фактическое второе место сражаются «Торпедо» и «Черноморец» (по спортивному принципу одна из этих команд должна сыграть в стыках). За попадание в переходные встречи также борются «Сочи», «Урал» и «СКА-Хабаровск». Правда, у двух клубов из шести вышеперечисленных есть проблемы с лицензированием. «Черноморцу» отказывают в ней из-за отсутствия стадиона уровня РПЛ. Схожая история и у «СКА-Хабаровск», который из-за проблем с ареной даже не подавал на лицензию год назад. Так что высока вероятность, что лицензированный топ-4 в Первой лиге составят «Балтика», «Торпедо», «Сочи» и «Урал».