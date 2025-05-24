Резиуан Мирзов: «То, что “Химки” вне зоны стыков, — это необъяснимо, но факт»

— Как можно оценить их состояние? Они еще недавно боролись за чемпионство, но отвалились в этой гонке. Еще и из Кубка России вылетели. После такого у «Спартака» состояние, наверно, не из лучших. Но это футбол, в нем всё бывает. Так что нам надо просто максимально играть, играть на победу. А там посмотрим, что получится. Будем играть на победу. Надеюсь, у нас всё получится, как получалось в большинстве матчей этого сезона.