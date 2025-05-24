Резиуан Мирзов: «То, что “Химки” вне зоны стыков, — это необъяснимо, но факт»

Одна из ключевых интриг последнего, 30-го тура чемпионата России по футболу — итоговое турнирное место «Химок». Подмосковный клуб с зимы находится в тяжелом финансовом положении. Игрокам должны зарплаты за несколько месяцев. При этом команда умудрилась исправно набирать очки нынешней весной и избежать прямого вылета из РПЛ. Более того, за тур до конца чемпионата она находится на 11-м месте, вне зоны переходных матчей. И может обеспечить себе сохранение прописки в премьер-лиге, но больше не сыграть в ней, если химчане не найдут деньги на закрытие долгов и выступление в будущем сезоне.
В последнем туре «Химки» сыграют в гостях с московским «Спартаком». В интервью «Известиям» нападающий подмосковного клуба Резиуан Мирзов прокомментировал успешные результаты команды в тяжелых условиях и заявил, что верит в лучшее развитие событий для химчан.
— Как объясните то, что «Химки» при всех своих финансовых проблемах за тур до конца чемпионата уже избежали прямого вылета из РПЛ и близки к тому, чтобы избежать переходных матчей?
— Это необъяснимо, но факт.
— «Необъяснимо, но факт» — любимая телепередача вашей юности?
— Конечно. С детства смотрю (улыбается). Нравилась такими же парадоксальными моментами, как наши результаты, как волевая победа над «Рубином» (3:2) в последнем матче.
— Она за счет чего возникла?
— Тот же ответ, что на первый вопрос. Но вообще всё дело в нашем характере, желании играть до конца. Поэтому и победный гол забили на последних минутах, и до этого сравняли, проигрывая по ходу второго тайма. Это была самая важная игра. И мы нереальное сделали, выиграв ее. Хорошо, что это получилось. Теперь надо по итогам последнего тура довести дело до конца.
— Вам помогает опыт борьбы за выживание в составе «Торпедо» и «Тосно», где тоже несколько месяцев не платили деньги?
— В таких условиях, как в этом году в «Химках», я еще не играл.
— Даже в обанкротившемся «Тосно» всё не настолько было запущено?
— Да, не так. Чуть получше там было.
— Верите, что финансовые проблемы скоро решатся?
— Посмотрим-посмотрим. Ждем, когда всё решится. Руководство нам сказало, что всё будет хорошо.
— Как оцените нынешнее состояние «Спартака», с которым вам играть в последнем туре?
— Как можно оценить их состояние? Они еще недавно боролись за чемпионство, но отвалились в этой гонке. Еще и из Кубка России вылетели. После такого у «Спартака» состояние, наверно, не из лучших. Но это футбол, в нем всё бывает. Так что нам надо просто максимально играть, играть на победу. А там посмотрим, что получится. Будем играть на победу. Надеюсь, у нас всё получится, как получалось в большинстве матчей этого сезона.
— У вас какие планы на следующий сезон?
— У меня еще год контракта с «Химками».
— А если команду не допустят до соревнований и она лишится профессионального статуса?
— У меня еще год контракта. Будем надеяться на хорошее.
— Верите, что «Химки» получат лицензию от РФС и, избежав вылета из РПЛ, сыграют там в следующем сезоне?
— Верю, что всё будет хорошо.
Алексей Фомин