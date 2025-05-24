Почему «Зенит» заслуживает стать чемпионом

Скажет ли кто-то в субботу, если петербуржцы в седьмой раз подряд устроят тусовку на «Газпром Арене», что это несправедливо? Если на секунду отключить клубные пристрастия, усталость от титулов, которые облюбовали один город, и прочие факторы? Тоже нет. С одной стороны, истина в том, что в этом году нет тотального превосходства, нет выдуманного в головах общественности «чемпионского футбола», нет магии. Есть поражения от прямых конкурентов, явные спады и нервозность. Однако при всём этом команда всё так же в лидирующей группе, несмотря на кризис, добивается результата в последних матчах сезона, и, если возьмёт титул, это будет всё так же вопреки. Но не будет незаслуженно.