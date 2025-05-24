Неужели «Краснодар» Галицкого возьмет титул? Интриги битвы за золото РПЛ

Кстати, матч «бело-голубых» с «Краснодаром», само собой, будет центральной встречей тура. И у этого противостояния есть крутая предыстория: в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от чемпионства и к последнему туру подошло на первом месте в чемпионате России. Но «Краснодар» Мурада Мусаева обыграл москвичей и помог «Зениту» снова стать лучшим клубом страны. В 2025-м роли поменялись и для «Динамо» наступило время мести: как сообщает «СЭ», руководство «бело-голубых» пообещало футболистам повышенные премиальные за субботнюю победу над «Краснодаром». Серьезный подход.