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Неужели «Краснодар» Галицкого возьмет титул? Интриги битвы за золото РПЛ

РИА Новости Спорт — о важнейших раскладах перед матчами 24 мая.

Источник: Спорт РИА Новости

В субботу в чемпионате России сезона-2024/25 будет сыгран заключительный тур. В отличие от национальных первенств Англии, Германии, Испании и Франции, в Российской премьер-лиге (РПЛ) золотая гонка по-прежнему жива — впервые в истории чемпионом страны может стать «Краснодар», если не оступится и не пропустит вперед «Зенит», чья гегемония в отечественном футболе продолжается аж с 2019 года.

Все матчи 30-го тура РПЛ

  • «Краснодар» — «Динамо» *
  • «Зенит» — «Ахмат»
  • ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»
  • «Спартак»— «Химки»
  • «Акрон»— «Локомотив»
  • «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
  • «Рубин» — «Оренбург»
  • «Факел»— «Крылья Советов»

* встречи начнутся в одно время: стартовые свистки будут даны в 16:30 по Москве.

Трансляции матчей будут доступны на общественном ТВ и «Кинопоиске».

«Быки» против парней Семака. Кто кого?

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
Краснодар
-
Динамо
-

«Краснодар» мог стать чемпионом России еще в минувшие выходные. «Быки» победили «Оренбург» (2:1) в гостях в матче 29-го тура, причем проигрывая по ходу встречи. Однако голы Джона Кордобы и Лукаса Оласы перевернули все с ног на голову — так «Краснодар» оторвался на четыре очка от «Зенита» в турнирной таблице. Но «сине-бело-голубые» не сплоховали и вырвали тяжелейшую выездную победу над «Ростовом» благодаря единственному голу Александра Соболева, который забил ударом через себя в падении.

«Главное, что мы остаемся в борьбе за титул. Будем готовиться. После трех наших непростых выездов мы вернемся наконец домой, и у нас будет чуть-чуть времени передохнуть, набраться сил и готовиться к следующему матчу», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак после встречи.

Сейчас у «Краснодара» 64 очка, у «Зенита» — 63. И «быкам» будет куда сложнее в субботу, ведь им предстоит встретиться дома с московским «Динамо», в то время как петербуржцы примут куда более простого соперника — «Ахмат», у которого в этом матче ничего не решается.

В каком случае «Краснодар» станет чемпионом?

  • Победа над «Динамо», разумеется, гарантирует детищу Сергею Галицкого историческое золото.
  • Если сыграть вничью с «бело-голубыми», надо надеяться на то, что «Зенит» не победит.
  • Можно даже уступить… Но тогда и «Зенит» должен сенсационно проиграть «Ахмату».

Как «Зениту» взять седьмое золото подряд?

  • Победить «Ахмат» и надеяться на то, что «Краснодар» потеряет очки;
  • Сыграть вничью и рассчитывать на поражение «Краснодара» (в случае равенства очков именно клуб из Санкт-Петербурга станет первым благодаря очным встречам).

Коэффициенты: 1.6 на победу в РПЛ «Краснодара» при 2.3 на защиту титула «Зенитом», который впервые с 2019 года может завершить сезон без побед в чемпионате и Кубке страны.

Москва бьется за место в тройке

На бронзу претендуют три столичные команды:

  • ЦСКА (56)
  • «Динамо» (56)
  • «Спартак» (54)

Футбол
Премьер-лига 2024/2025
Тур 30, 24.05.2025, 16:30
ЦСКА
-
Пари Нижний Новгород
-

ЦСКА повезло: в отличном настроении после шикарной победы над «Зенитом» в Кубке и выхода в финал турнира, а также празднования 20-летия триумфа в Кубке УЕФА армейцы принимают «Нижний». «Спартаку», наоборот, не позавидуешь: провальный сезон без трофеев, шансы на третье место минимальны. Ну не оступятся в едином порыве и ЦСКА, и «Динамо».

Кстати, матч «бело-голубых» с «Краснодаром», само собой, будет центральной встречей тура. И у этого противостояния есть крутая предыстория: в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от чемпионства и к последнему туру подошло на первом месте в чемпионате России. Но «Краснодар» Мурада Мусаева обыграл москвичей и помог «Зениту» снова стать лучшим клубом страны. В 2025-м роли поменялись и для «Динамо» наступило время мести: как сообщает «СЭ», руководство «бело-голубых» пообещало футболистам повышенные премиальные за субботнюю победу над «Краснодаром». Серьезный подход.

А вот что говорит главный тренер столичной команды Ролан Гусев своим футболистам:

«Сразу настраивайтесь: мы не должны позволить команде стать с нами чемпионами в последнем туре, мы не должны им это позволить сделать». (пресс-служба РПЛ)

Что там в зоне вылета?

Точно опустятся в Первую лигу «Оренбург» и воронежский «Факел». Грозненский «Ахмат» не поднимется выше 14-го места и пройдет через стыковые матчи.

А вот судьба 13-го места куда интереснее. Там сейчас располагается «Нижний Новгород» с 27 очками. Но вот что интересно: впереди волжан аж три клуба, которые могут скатиться в «стыки» вместо них. Это махачкалинское «Динамо» (28), многострадальные «Химки» (29) и самарские «Крылья Советов» (30). Заруба за место в РПЛ будет жаркая!

Впрочем, ситуация может переиграться из-за околофутбольных моментов с лицензированием клубов.

Новости из Первой лиги

Спустя год в высший дивизион возвращается калининградская «Балтика». Помимо нее, скорее всего, прямую путевку в РПЛ получит московское «Торпедо», у которого 64 очка. Совсем рядом «Черноморец» (61), который точно выйдет в «стыки», а при условии поражения «черно-белых» и собственной победы вообще пробьется в элитный дивизион чемпионата страны напрямую.

За еще одно место в стыковом раунде поборются «Сочи» (57) и «Урал» (56).

Футбол. Премьер-лига
24.05
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.68
X
4.80
П2
4.61