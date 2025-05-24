Неужели «Краснодар» Галицкого возьмет титул? Интриги битвы за золото РПЛ

В субботу в чемпионате России сезона-2024/25 будет сыгран заключительный тур. В отличие от национальных первенств Англии, Германии, Испании и Франции, в Российской премьер-лиге (РПЛ) золотая гонка по-прежнему жива — впервые в истории чемпионом страны может стать «Краснодар», если не оступится и не пропустит вперед «Зенит», чья гегемония в отечественном футболе продолжается аж с 2019 года.
Все матчи 30-го тура РПЛ
- «Краснодар» — «Динамо» *
- «Зенит» — «Ахмат»
- ЦСКА — «Пари Нижний Новгород»
- «Спартак»— «Химки»
- «Акрон»— «Локомотив»
- «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
- «Рубин» — «Оренбург»
- «Факел»— «Крылья Советов»
* встречи начнутся в одно время: стартовые свистки будут даны в 16:30 по Москве.
Трансляции матчей будут доступны на общественном ТВ и «Кинопоиске».
«Быки» против парней Семака. Кто кого?
«Краснодар» мог стать чемпионом России еще в минувшие выходные. «Быки» победили «Оренбург» (2:1) в гостях в матче 29-го тура, причем проигрывая по ходу встречи. Однако голы Джона Кордобы и Лукаса Оласы перевернули все с ног на голову — так «Краснодар» оторвался на четыре очка от «Зенита» в турнирной таблице. Но «сине-бело-голубые» не сплоховали и вырвали тяжелейшую выездную победу над «Ростовом» благодаря единственному голу Александра Соболева, который забил ударом через себя в падении.
«Главное, что мы остаемся в борьбе за титул. Будем готовиться. После трех наших непростых выездов мы вернемся наконец домой, и у нас будет чуть-чуть времени передохнуть, набраться сил и готовиться к следующему матчу», — сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак после встречи.
Сейчас у «Краснодара» 64 очка, у «Зенита» — 63. И «быкам» будет куда сложнее в субботу, ведь им предстоит встретиться дома с московским «Динамо», в то время как петербуржцы примут куда более простого соперника — «Ахмат», у которого в этом матче ничего не решается.
В каком случае «Краснодар» станет чемпионом?
- Победа над «Динамо», разумеется, гарантирует детищу Сергею Галицкого историческое золото.
- Если сыграть вничью с «бело-голубыми», надо надеяться на то, что «Зенит» не победит.
- Можно даже уступить… Но тогда и «Зенит» должен сенсационно проиграть «Ахмату».
Как «Зениту» взять седьмое золото подряд?
- Победить «Ахмат» и надеяться на то, что «Краснодар» потеряет очки;
- Сыграть вничью и рассчитывать на поражение «Краснодара» (в случае равенства очков именно клуб из Санкт-Петербурга станет первым благодаря очным встречам).
Коэффициенты: 1.6 на победу в РПЛ «Краснодара» при 2.3 на защиту титула «Зенитом», который впервые с 2019 года может завершить сезон без побед в чемпионате и Кубке страны.
Москва бьется за место в тройке
На бронзу претендуют три столичные команды:
- ЦСКА (56)
- «Динамо» (56)
- «Спартак» (54)
ЦСКА повезло: в отличном настроении после шикарной победы над «Зенитом» в Кубке и выхода в финал турнира, а также празднования 20-летия триумфа в Кубке УЕФА армейцы принимают «Нижний». «Спартаку», наоборот, не позавидуешь: провальный сезон без трофеев, шансы на третье место минимальны. Ну не оступятся в едином порыве и ЦСКА, и «Динамо».
Кстати, матч «бело-голубых» с «Краснодаром», само собой, будет центральной встречей тура. И у этого противостояния есть крутая предыстория: в прошлом сезоне «Динамо» было в шаге от чемпионства и к последнему туру подошло на первом месте в чемпионате России. Но «Краснодар» Мурада Мусаева обыграл москвичей и помог «Зениту» снова стать лучшим клубом страны. В 2025-м роли поменялись и для «Динамо» наступило время мести: как сообщает «СЭ», руководство «бело-голубых» пообещало футболистам повышенные премиальные за субботнюю победу над «Краснодаром». Серьезный подход.
А вот что говорит главный тренер столичной команды Ролан Гусев своим футболистам:
«Сразу настраивайтесь: мы не должны позволить команде стать с нами чемпионами в последнем туре, мы не должны им это позволить сделать». (пресс-служба РПЛ)
Что там в зоне вылета?
Точно опустятся в Первую лигу «Оренбург» и воронежский «Факел». Грозненский «Ахмат» не поднимется выше 14-го места и пройдет через стыковые матчи.
А вот судьба 13-го места куда интереснее. Там сейчас располагается «Нижний Новгород» с 27 очками. Но вот что интересно: впереди волжан аж три клуба, которые могут скатиться в «стыки» вместо них. Это махачкалинское «Динамо» (28), многострадальные «Химки» (29) и самарские «Крылья Советов» (30). Заруба за место в РПЛ будет жаркая!
Впрочем, ситуация может переиграться из-за околофутбольных моментов с лицензированием клубов.
Новости из Первой лиги
Спустя год в высший дивизион возвращается калининградская «Балтика». Помимо нее, скорее всего, прямую путевку в РПЛ получит московское «Торпедо», у которого 64 очка. Совсем рядом «Черноморец» (61), который точно выйдет в «стыки», а при условии поражения «черно-белых» и собственной победы вообще пробьется в элитный дивизион чемпионата страны напрямую.
За еще одно место в стыковом раунде поборются «Сочи» (57) и «Урал» (56).