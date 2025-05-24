Боссы «Динамо» должны дать Гусеву большой шанс. И никто их за это не осудит

Нет сомнений: в 30-м туре будет драка. И дело совсем не в мести за события прошлого года. Не в желании помочь «Зениту». Полагаю, «Динамо» будет играть в том числе за веру в Ролана Гусева. Главное, чтобы не подвело судейство, ведь арбитры, как кажется со стороны, относятся к «быкам» явно лояльнее, чем к сопернику. И если команда победит ещё и там, то, полагаю, руководство в тот же день должно объявить, что именно он будет готовить команду к следующему сезону. Звать нового иностранца будет точно бессмысленно, если все увидят, что игроки приняли нового тренера и за короткое время стали с ним лучше. Плюс совсем недавно член совета директоров клуба Сергей Степашин подтвердил, что кандидатура Ролана рассматривается.