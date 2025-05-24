Боссы «Динамо» должны дать Гусеву большой шанс. И никто их за это не осудит

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
16:30
Зенит
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
1.20
X
7.70
П2
17.00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
:
Химки
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.89
П2
5.91
Футбол. Премьер-лига
16:30
Краснодар
:
Динамо
Все коэффициенты
П1
1.60
X
5.00
П2
5.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
ЦСКА
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.65
П2
8.00
Футбол. Премьер-лига
16:30
Факел
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.26
П2
2.95
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.25
П2
4.10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо Мх
:
Ростов
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.65
П2
3.65
Футбол. Премьер-лига
16:30
Акрон
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.10
П2
2.40
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.38
П2
6.60
Футбол. Первая лига
завершен
Алания
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Тюмень
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
6
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.24
П2
5.60
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
:
Вальядолид
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.64
П2
9.50
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
:
Лас-Пальмас
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.45
П2
9.50
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
:
Монца
Все коэффициенты
П1
1.29
X
7.14
П2
10.25
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.37
X
3.24
П2
2.35
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
4.24
X
3.68
П2
1.95
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.56
X
4.33
П2
6.93

Боссы «Динамо» должны дать Гусеву большой шанс. И никто их за это не осудит

Ролан заслужил возможность начать следующий сезон.

Источник: РИА "Новости"

Вспомните, что говорили инфлюенсеры после назначения Гусева исполняющим обязанности главного тренера. Ролана поставили в период логичного окончания сезона. Шансы на чемпионство уже потеряны, из Кубка команда вылетела, а Личка уж слишком активно заговорил о желании поехать в Прагу. Клубу требовался временщик. И в таком статусе он и оказался на своём посту. Без больших предпосылок на обсуждение будущего. Многие уже даже предрекали динамовцам ненапряжный финиш, где расслабленные легионеры будут считать дни до отпуска, а россияне — его планировать. Последние четыре матча словно стали формальностью — в этот период должен был хоть кто-то тренировать, пока руководители ищут нового тренера.

Возможно, единственный человек, кто не поддержал такую концепцию, — сам Ролан Гусев. Он воспринял эту историю не как возможность потестить свои идеи на больших мастерах, дать шанс молодёжи и формально закончить сезон. Нет. Он посчитал, что эти четыре встречи — шанс для него показать свои умения не только боссам «Динамо», но и всей стране.

Оставалось главное — убедить команду поддержать это. Как бы сложно ни было. Как ты скажешь условным Биттелло, Карраскалю, Маричалю и остальным, чтобы они сохраняли максимальный настрой и форму, когда бороться уже не за что? Да, есть персональные премии и контрактные обязательства, однако всё это на бумаге. А есть настроение и эмоциональный фон, куда требовалось залезть и повлиять на него. По трём матчам мы видим, что у Гусева получилось.

Хотя мы разглядели это ещё в его первой встрече с «Крыльями». Много ли команд, которые остаются вдесятером и летят вырывать победу? С учётом того самого контекста, когда команда уже ни за что не борется. Полагаю, их точно не большинство. Но в их число попало «Динамо», которое после удаление Карраскаля сделало героем матча Ярослава Гладышева — тот оформил два мяча. И в целом команда выглядела организованной и мотивированной. А это не всегда считывалось даже при Личке.

Потом — встреча со «Спартаком», где результат был сделан уже в первом тайме, а во втором — убедительно сохранён. В этот момент уже включилась внутренняя уверенность. Это неизбежно и правильно: никто не предложит свою кандидатуру лучше, чем ты сам. Гусев вышел в паблик и сказал, что готов возглавить «Динамо». Кто-то воспринял это как самоуверенность. Однако, кажется, это конкретная позиция взрослого человека, который параллельно и объяснил, что изменил за это время.

«Вы же видите, что многое изменилось. В первую очередь — организация оборонительных действий. Как командных, так и индивидуальных. Это было одно из приоритетных решений. Далее — игровая дисциплина. И третье — самоотдача. Мы говорили ребятам, чего хотим в плане перестроения, опасались, будут ли успевать. Но есть и тактические нюансы, о которых рассказывать не хотелось бы. Мы каждый день со штабом это прорабатывали. Ребята большие молодцы, что это всё услышали и воплотили на поле».

Потом — матч с «Акроном». Много упущенных шансов в первом тайме, не лучший второй, но дальше — главное. Последние 10 минут. Что делала бы команда без мотивации? Сохранила бы результат. Ведь ничья в любом случае лучше, чем поражение. «Динамо» же понеслось вперёд вырывать победу, словно они все ещё за что-то борются. Не за условные медали, а именно за трофей. И результат был добыт уже в добавленное время. А сам Гусев после встречи якобы заявил: в играх с нами никто не должен становиться чемпионами. Эти слова направлены уже к следующему матчу с «Краснодаром», где «быкам» надо побеждать, чтобы завоевать трофей.

Нет сомнений: в 30-м туре будет драка. И дело совсем не в мести за события прошлого года. Не в желании помочь «Зениту». Полагаю, «Динамо» будет играть в том числе за веру в Ролана Гусева. Главное, чтобы не подвело судейство, ведь арбитры, как кажется со стороны, относятся к «быкам» явно лояльнее, чем к сопернику. И если команда победит ещё и там, то, полагаю, руководство в тот же день должно объявить, что именно он будет готовить команду к следующему сезону. Звать нового иностранца будет точно бессмысленно, если все увидят, что игроки приняли нового тренера и за короткое время стали с ним лучше. Плюс совсем недавно член совета директоров клуба Сергей Степашин подтвердил, что кандидатура Ролана рассматривается.

Да, можно сколько угодно говорить, что «Динамо» нужен тренер-победитель. Однако это совсем не значит, что он даст команде гарантии трофеев. А Гусев точно даст народную любовь и поддержку. Может, это сейчас и нужно?