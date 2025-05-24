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«Зенит» сыграет с «Ахматом» в уникальной ретро-форме

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в уникальной ретро-форме без логотипов партнеров.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Футболисты петербургского «Зенита» сыграют в последнем, 30-м туре чемпионата России против грозненского «Ахмата» в уникальной игровой форме без логотипов партнеров, сообщается в Telegram-канале «сине-бело-голубых».

Встреча пройдет в субботу в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 мск. 25 мая «Зенит» отмечает столетний юбилей команды.

Специальная форма, в которой футболисты проведут заключительный матч сезона РПЛ, выполнена в традиционных цветах клуба — сине-бело-голубых. Синий и голубой цвета на футболке разделены вертикальной белой линией, которая проходит по середине, на форму также будет нанесена эмблема клуба образца 1940 года, которая использовалась «Зенитом» более 30 лет.

По итогам 29 туров чемпионата России лидером турнирной таблицы является «Краснодар», который имеет в своем активе 64 очка. Ближайший преследователь «быков» — «Зенит» (63 очка). На третьем месте располагается столичный ЦСКА (56), на четвертом — московское «Динамо» (56), пятерку лидеров чемпионата замыкает столичный «Спартак», который имеет в своем активе 54 очка.