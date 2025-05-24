«Зенит» сыграет с «Ахматом» в уникальной ретро-форме

Специальная форма, в которой футболисты проведут заключительный матч сезона РПЛ, выполнена в традиционных цветах клуба — сине-бело-голубых. Синий и голубой цвета на футболке разделены вертикальной белой линией, которая проходит по середине, на форму также будет нанесена эмблема клуба образца 1940 года, которая использовалась «Зенитом» более 30 лет.