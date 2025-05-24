98-летний Никита Симонян приехал на матч «Спартака» с «Химками»

«Спартак» после 29 матчей чемпионата России набрал 54 очка и располагается на пятой строчке турнирной таблицы, отставая от идущих четвёртым и третьим «Динамо» и ЦСКА на два очка. Красно-белые ещё не потеряли шансов на итоговое третье место в таблице.