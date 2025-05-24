Галактионов объяснил, почему Тикнизян не поехал в Самару на матч с «Акроном»

«И клуб, и он сам сделали заявления, думаю, они исчерпывающие. Тикнизян тренировался всю прошедшую неделю с командой, но попросил не ехать в Самару, сославшись на психоэмоциональное состояние. Клуб пошёл ему навстречу», — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».