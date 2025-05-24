Тренер «Краснодара» Мусаев: это проблемы «Динамо», если их мотивация — это навредить нам

— Это их проблемы, если их главная мотивация — это навредить «Краснодару». Это очень странно слышать. Год назад мы играли, в первую очередь, чтобы самим стать чемпионами. Если бы не вратарь «Ростова», который пропустил лёгкий гол, мы бы стали чемпионами. Каждый игрок и тренер «Динамо» говорят, что они хотят назло обыграть «Краснодар». Хорошо. Это их выбор, нами никогда не руководят такие мотивы, — сказал Мусаев в эфире «Матч ТВ».