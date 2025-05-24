Артём Дзюба поставил себе оценку за первый сезон в «Акроне»

«Акрон» помог мне в последний момент продолжить карьеру, благодаря чему и состоялись эти рекорды. Думаю, своей игрой уже отплатил, достойно смотрелся, на четыре с плюсом. Занесу этот сезон себе в актив. Если обыграем «Локомотив», то поставлю себе пять с минусом«, — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале “Акрона”.