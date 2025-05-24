Артём Дзюба поставил себе оценку за первый сезон в «Акроне»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Зенит
0
:
Ахмат
0
Все коэффициенты
П1
1.30
X
5.60
П2
12.50
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак
1
:
Химки
0
Все коэффициенты
П1
1.17
X
9.00
П2
14.70
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар
0
:
Динамо
0
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
4.60
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
ЦСКА
0
:
Пари Нижний Новгород
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.20
П2
10.00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Факел
0
:
Крылья Советов
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
2.90
П2
3.20
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин
2
:
Оренбург
2
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.10
П2
8.50
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо Мх
0
:
Ростов
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.15
П2
3.15
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Акрон
0
:
Локомотив
0
Все коэффициенты
П1
2.60
X
3.70
П2
2.60
Футбол. Зарубежный
17:15
Реал
:
Реал Сосьедад
Все коэффициенты
П1
1.38
X
5.97
П2
7.70
Футбол. Зарубежный
19:00
Болонья
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.18
П2
5.53
Футбол. Зарубежный
19:30
Леганес
:
Вальядолид
Все коэффициенты
П1
1.37
X
5.59
П2
9.25
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
:
Лас-Пальмас
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.40
П2
9.50
Футбол. Первая лига
завершен
Алания
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Тюмень
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
6
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
:
Монца
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.13
П2
10.25
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.35
X
3.23
П2
2.42
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
4.28
X
3.67
П2
1.93
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.35
П2
6.92

Артём Дзюба поставил себе оценку за первый сезон в «Акроне»

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает, что неплохо провёл сезон-2024/2025 в составе тольяттинской команды, и оценил его на четвёрку с плюсом.

Источник: Чемпионат.com

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба считает, что неплохо провёл сезон-2024/2025 в составе тольяттинской команды, и оценил его на четвёрку с плюсом.

«Акрон» помог мне в последний момент продолжить карьеру, благодаря чему и состоялись эти рекорды. Думаю, своей игрой уже отплатил, достойно смотрелся, на четыре с плюсом. Занесу этот сезон себе в актив. Если обыграем «Локомотив», то поставлю себе пять с минусом«, — сказал Дзюба в видео, опубликованном на YouTube-канале “Акрона”.

36-летний Дзюба по ходу сезона стал лучшим бомбардиром российского футбола, опередив по этому показателю Александра Кержакова (234). Также Дзюба стал лучшим бомбардиром сборной России, опередив всё того же Кержакова (30).

Всего в нынешнем сезоне форвард в 23 матчах за «Акрон» забил 10 голов и отдал семь результативных передач.