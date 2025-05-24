«Должны принять это». Станкович — об итогах сезона для «Спартака»

— Конечно, мы понимаем расклады. В последнем матчем могут быть любые сюрпризы. Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».