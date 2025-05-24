«Должны принять это». Станкович — об итогах сезона для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович перед игрой 30-го тура Российской Премьер-Лиги с «Химками» заявил, что команда должна постараться не повторять ошибки текущего сезона в будущем.
— При определенных раскладах «Спартак» может взять бронзу.
— Конечно, мы понимаем расклады. В последнем матчем могут быть любые сюрпризы. Мы могли еще раньше занять третье место, а могли быть еще выше. Должны принять это и в следующем сезоне не допускать таких же ошибок, — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».
«Спартак» набрал 54 очка и отстаёт от идущих впереди «Динамо» и ЦСКА на два очка. В этом туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром», а «армейцы» встретятся с «Пари НН». Все матчи 30-го тура начнутся в одно время — сегодня, 24 мая, в 16:30 мск.