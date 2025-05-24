«Рубин» завершил сезон РПЛ домашней победой над «Оренбургом»

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Казанский футбольный клуб «Рубин» обыграл «Оренбург» в матче последнего, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча в Казани завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых мячи забили Дардан Шабанхаджай (5-я и 25-я минуты), Мирлинд Даку (7) и Богдан Йочич (88). В составе проигравших голами отметились Джимми Марин (11) и Брайан Мансилья (22).
Даку с 15 голами в 26 матчах стал лучшим бомбардиром «Рубина» в текущем сезоне РПЛ.
«Рубин» набрал 45 очков и завершил чемпионат на седьмом месте. Досрочно потерявший шансы остаться в высшем дивизионе «Оренбург» завершил турнир с 19 очками.
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ак Барс Арена
Главные тренеры
Рашид Рахимов
Владимир Слишкович
Голы
Рубин
Дардан Шабанхаджай
5′
Мирлинд Даку
(Дардан Шабанхаджай)
7′
Дардан Шабанхаджай
25′
Богдан Йочич
88′
Оренбург
Джимми Марин
(Брайан Мансилья)
11′
Брайан Мансилья
22′
Составы команд
Рубин
38
Евгений Ставер
70
Дмитрий Кабутов
15
Игор Вуячич
2
Егор Тесленко
10
Мирлинд Даку
99
Дардан Шабанхаджай
56′
51
Илья Рожков
73′
5
Рустамжон Ашурматов
30
Валентин Вада
80′
96
Никита Васильев
22
Велдин Ходжа
61′
64′
8
Богдан Йочич
21
Александр Зотов
64′
19
Олег Иванов
27
Алексей Грицаенко
73′
23
Руслан Безруков
Оренбург
99
Николай Сысуев
81
Максим Сидоров
9
Брайан Мансилья
38
Артем Касимов
87′
8
Иван Башич
87
Данила Прохин
57′
12
Андрей Малых
63′
35
Казымджан Караташ
74′
14
Ярослав Михайлов
18′
46′
96
Алексей Барановский
20
Дмитрий Рыбчинский
83′
10
Саид Сахархизан
90
Максим Савельев
74′
19
Жюстин Рауль Куэро Паласио
80
Джимми Марин
74′
7
Эмирджан Гюрлюк
Статистика
2
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
19
Удары (всего)
18
9
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
7
8
Фолы
15
4
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Боковой судья
Андрей Болотенков
(Россия, Москва)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Кирилл Левников
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Чебан
(Россия, Москва)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти