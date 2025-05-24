«Рубин» завершил сезон РПЛ домашней победой над «Оренбургом»

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев, у которых мячи забили Дардан Шабанхаджай (5-я и 25-я минуты), Мирлинд Даку (7) и Богдан Йочич (88). В составе проигравших голами отметились Джимми Марин (11) и Брайан Мансилья (22).