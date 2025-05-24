С. -ПЕТЕРБУРГ, 24 мая — РИА Новости. Петербургский футбольный клуб «Зенит» впервые за семь лет не смог стать чемпионом России, завоевав серебро.
В субботу в последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» обыграл грозненский «Ахмат». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев, у которых отличились Андрей Мостовой (25, 45+6) и Педро (59).
Команда Сергея Семака набрала 66 очков, но не смогла выйти на первое место, так как в параллельном матче лидер таблицы «Краснодар» обыграл московское «Динамо» (3:0) и оформил первый в истории чемпионский титул. На счету «Краснодара» 67 очков. Третье место занял московский ЦСКА (59).
«Зенит», отмечающий в этом году столетний юбилей, до этого шесть раз подряд выиграл РПЛ. Всего петербургский клуб 11 раз в истории становился чемпионом страны, включая победу в чемпионате СССР (1984).