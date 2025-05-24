«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России по футболу

Впервые в истории РПЛ судьба чемпионства два года подряд решалась в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. В прошлом сезоне лидировавшее перед последним туром «Динамо» из-за проигрыша «Краснодару» упустило чемпионство.