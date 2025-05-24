«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России по футболу

Футболисты «Краснодара» обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стали чемпионами.
«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России и прервал гегемонию петербургского «Зенита», который до этого побеждал шесть лет подряд.
На счету «Краснодара» 67 очков. «Зенит» в параллельном матче разгромил дома грозненский «Ахмат» (3:0), но этого не хватило для чемпионства (66 очков).
Впервые в истории РПЛ судьба чемпионства два года подряд решалась в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. В прошлом сезоне лидировавшее перед последним туром «Динамо» из-за проигрыша «Краснодару» упустило чемпионство.
«Краснодар» был создан в 2008 году, это первый трофей в истории клуба. Он также является серебряным призером чемпионата России (2023/24) и трехкратным бронзовым призером (2014/15, 2018/19 и 2019/20).
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
84′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти