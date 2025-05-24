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«Краснодар» впервые в истории выиграл чемпионат России по футболу

Краснодарский клуб прервал гегемонию «Зенита», на счету которого было шесть побед в чемпионате РПЛ подряд.

Источник: РИА "Новости"

Футболисты «Краснодара» обыграли московское «Динамо» со счетом 3:0 в домашнем матче заключительного, 30-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) и стали чемпионами.

«Краснодар» впервые в своей истории стал чемпионом России и прервал гегемонию петербургского «Зенита», который до этого побеждал шесть лет подряд.

На счету «Краснодара» 67 очков. «Зенит» в параллельном матче разгромил дома грозненский «Ахмат» (3:0), но этого не хватило для чемпионства (66 очков).

Впервые в истории РПЛ судьба чемпионства два года подряд решалась в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. В прошлом сезоне лидировавшее перед последним туром «Динамо» из-за проигрыша «Краснодару» упустило чемпионство.

«Краснодар» был создан в 2008 году, это первый трофей в истории клуба. Он также является серебряным призером чемпионата России (2023/24) и трехкратным бронзовым призером (2014/15, 2018/19 и 2019/20).

Краснодар
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
84′
Динамо
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти