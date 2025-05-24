«Краснодар» Галицкого все же стал чемпионом! Все решил нелепый гол

«Краснодар» все-таки стал чемпионом России! «Быки» осуществили мечту Сергея Галицкого в последнем туре, обыграв «Динамо» (2:0) и опередив «Зенит» на одно очко. Ниже — главные события исторического матча!
Первый тайм ключевого матча в борьбе за чемпионство РПЛ выдался очень напряженным, нервозным и сумбурным. Было много борьбы и ошибок — «Краснодар» чуть не привез себе гол уже на 7-й минуте встречи (после ужасного паса Оласы). Кроме того, не обошлось и без спорных судейских эпизодов. На 15-й минуте главный судья встречи Артем Чистяков лишил хозяев пенальти и зафиксировал угловой. Почему это решение показалось несправедливым — чуть ниже.
При этом, конструктива в первом тайме явно не хватало. За 45 минут команды на двоих нанесли всего 4 удара и ни одного в створ!
Впрочем, к счастью для краснодарских болельщиков, вскоре после перерыва хозяева реабилитировались за пассивность. На 46-й минуте Сперцян классно создал себе свободное пространство и сделал шикарный прострел, а Кордоба его мастерски замкнул!
После забитого гола команда Мусаева, как ни странно, не стала садиться в оборону. «Краснодар» продолжил атаковать и в конце второго тайма удвоил преимуществом, поставив окончательную точку в матче. Гол получился крайне курьезным, но зато заслуженным. Получив передачу от того же Сперцяна вышедший на замену Кривцов пробил с линии штрафной и рикошетом от защитника угодил точно в правый угол ворот — Лунев среагировать не успел.
При этом «Краснодару» удалось еще и очень надежно сыграть в обороне. Кроме момента с прострелом Фомина «Динамо» ничего существенного создать у чужих ворот за весь матч создать так и не смогло.
Последние минуты встречи тоже прошли с огромным преимуществом хозяев. Усилиями Сперцяна «Краснодар» даже забил еще один мяч, но его отменили из-за офсайда.
Впрочем, конечно же, об этом вспоминать никто не станет.
Впервые за свою 18-летнюю историю «Краснодар» стал чемпионом страны! При этом провел решающий матч в атаке, а завершил его с мячом в чужой штрафной. Наверняка именно об этом и мечтал Сергей Галицкий, когда создавал свой клуб.
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
84′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти