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«Краснодар» Галицкого все же стал чемпионом! Все решил нелепый гол

Исторический матч!

Источник: Sport24

«Краснодар» все-таки стал чемпионом России! «Быки» осуществили мечту Сергея Галицкого в последнем туре, обыграв «Динамо» (2:0) и опередив «Зенит» на одно очко. Ниже — главные события исторического матча!

Первый тайм ключевого матча в борьбе за чемпионство РПЛ выдался очень напряженным, нервозным и сумбурным. Было много борьбы и ошибок — «Краснодар» чуть не привез себе гол уже на 7-й минуте встречи (после ужасного паса Оласы). Кроме того, не обошлось и без спорных судейских эпизодов. На 15-й минуте главный судья встречи Артем Чистяков лишил хозяев пенальти и зафиксировал угловой. Почему это решение показалось несправедливым — чуть ниже.

При этом, конструктива в первом тайме явно не хватало. За 45 минут команды на двоих нанесли всего 4 удара и ни одного в створ!

Впрочем, к счастью для краснодарских болельщиков, вскоре после перерыва хозяева реабилитировались за пассивность. На 46-й минуте Сперцян классно создал себе свободное пространство и сделал шикарный прострел, а Кордоба его мастерски замкнул!

После забитого гола команда Мусаева, как ни странно, не стала садиться в оборону. «Краснодар» продолжил атаковать и в конце второго тайма удвоил преимуществом, поставив окончательную точку в матче. Гол получился крайне курьезным, но зато заслуженным. Получив передачу от того же Сперцяна вышедший на замену Кривцов пробил с линии штрафной и рикошетом от защитника угодил точно в правый угол ворот — Лунев среагировать не успел.

При этом «Краснодару» удалось еще и очень надежно сыграть в обороне. Кроме момента с прострелом Фомина «Динамо» ничего существенного создать у чужих ворот за весь матч создать так и не смогло.

Последние минуты встречи тоже прошли с огромным преимуществом хозяев. Усилиями Сперцяна «Краснодар» даже забил еще один мяч, но его отменили из-за офсайда.

Впрочем, конечно же, об этом вспоминать никто не станет.

Впервые за свою 18-летнюю историю «Краснодар» стал чемпионом страны! При этом провел решающий матч в атаке, а завершил его с мячом в чужой штрафной. Наверняка именно об этом и мечтал Сергей Галицкий, когда создавал свой клуб.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
84′
Динамо
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти