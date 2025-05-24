«Краснодар» Галицкого все же стал чемпионом! Все решил нелепый гол

Первый тайм ключевого матча в борьбе за чемпионство РПЛ выдался очень напряженным, нервозным и сумбурным. Было много борьбы и ошибок — «Краснодар» чуть не привез себе гол уже на 7-й минуте встречи (после ужасного паса Оласы). Кроме того, не обошлось и без спорных судейских эпизодов. На 15-й минуте главный судья встречи Артем Чистяков лишил хозяев пенальти и зафиксировал угловой. Почему это решение показалось несправедливым — чуть ниже.