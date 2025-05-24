Мостовой: нужно поздравлять «Краснодар» с чемпионством! О чём я и говорил

«Нужно поздравлять “Краснодар” с чемпионством! Молодцы! О чём я и говорил. В прошлом сезоне “быки” навязали борьбу. В этом году, когда оставалось четыре очка форы, я говорил, что “Краснодар” не упустит. Это их и вознаградило. Я не смотрю на то, что гегемония “Зенита” прервана. Играйте и выигрывайте — вам же никто не мешает. Ясно, что с “Зенитом” тягаться тяжело, потому что они могут купить кого угодно и когда угодно.



Я лишний раз убеждаюсь, что в футбол играют футболисты. У “Краснодара” 10 игроков в основе и ещё трое в запасе. Мне трудно представить, чтобы кто-то из наших нападающих заменил Кордобу. Хорошо, что “Краснодар” отошёл от философии, чтобы только свои воспитанники играли. Играют футболисты. Если ты сильнее, какая разница, кто играет. Если Кордоба в порядке, он в порядке. “Краснодар” и его болельщики сейчас должны радоваться и отдыхать. Это историческое событие. Красавцы! “— сказал Мостовой в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Владиславом Кругловым.