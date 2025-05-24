Фёдор Смолов отреагировал на чемпионство «Краснодара» в РПЛ

— Не знаю, нет слов. Я очень счастлив. Я совершенно искренне говорил год назад, что этому не суждено произойти. Благодарен ребятам — они были большую часть сезона на поле, добывали победы. Чемпионство «Краснодара» их заслуга и заслуга болельщиков, — передаёт слова Смолова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.