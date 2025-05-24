«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА

«Спартак» провёл заключительный матч в нынешнем сезоне. Московский клуб порадовал своих болельщиков классной игрой.
Перед туром у красно-белых был шанс запрыгнуть в первую тройку и взять бронзовые медали. Правда, не всё зависело от «Спартака». Команде Деяна Станковича нужно было обязательно обыгрывать «Химки» и рассчитывать на ошибки ЦСКА и московского «Динамо». Кстати, тренер «Спартака» немного удивил внешним видом — пиджак вместо привычного спортивного стиля. Перед матчем серб заявил, что команда должна не совершать в новом сезоне тех же ошибок, что в нынешнем.
«Спартаку» хватило всего четырёх минут, чтобы порадовать большую часть стадиона. Наиль Умяров классно приложился с дальней дистанции — мяч рикошетом от штанги заскочил в сетку. Третий гол спартаковского полузащитника в этом сезоне в РПЛ. Любопытно, что до этого Наиль огорчал только «Ростов» — оформил по голу в каждом из двух матчей чемпионата.
«Химки» ответили быстро, но нерезультативно. Александр Максименко остановил удар Антона Заболотного, а подоспевший на добивание Илья Берковский запустил мяч выше перекладины. Гости нуждались в очках, поскольку при определённом раскладе могли упасть в зону переходных матчей. Тем не менее нужно отметить классный настрой, с которым красно-белые вышли на поле.
Вратарь «Химок» Игорь Обухов отразил выстрел Маркиньоса с острого угла, но спустя несколько минут проводил только взглядом мяч после удара головой Манфреда Угальде. Костариканцу предоставили полную свободу в штрафной площади — вынимайте. 17-й гол Угальде в этом сезоне и восьмой результативный пас Маркиньоса. К слову, Манфред забил впервые с начала марта. Станкович одобрительно кивнул головой на скамейке и поставил какую-то запись в блокнот.
До перерыва зрители больше голов не увидели. В параллельном матче ЦСКА забил «Пари НН», а «Краснодар» и «Динамо» сохранили нули на табло. За тайм до конца сезона красно-белые по-прежнему занимали пятое место. Станкович выходил на вторую половину в прекрасном настроении — расписывался на спартаковских «розах» и фотографировался с юными болельщиками.
«Динамо» пропустило мяч на старте второй половины игры с «Краснодаром». Следовательно, «Спартак» поднялся на четвёртое место. Потеряй ЦСКА очки во встрече с «Пари НН», красно-белые оказались бы в топ-3. Команда Станковича заходила на третий гол в начале второго тайма, но Обухов спас «Химки» после удара головой Ливая Гарсии.
Максименко отразил коварный удар Резиуана Мирзова — мяч летел в самый угол. Да ещё и срикошетил от газона прямо перед голкипером. А потом Гарсия оформил первый гол в нынешнем сезоне РПЛ. Молниеносная контратака, голевой пас Маркиньоса, отличное завершение Гарсии.
Но и это ещё не всё. Через пару минут Рикарду Мангаш головой вколотил мяч после подачи Данила Хлусевича. 4:0! «Спартак» на кураже попёр вперёд, и Роман Зобнин сделал передачу Маркиньоса голевой. К слову, бразилец оформил ассистентский хет-трик. Очередной классный матч южноамериканца! А для Зобнина этот гол стал первым в сезоне.
«Спартак» красиво попрощался с болельщиками, а Угальде сохранил первое место в списке лучших снайперов лиги. Но красно-белые остались без бронзы, поскольку ЦСКА обыграл «Пари НН» (2:0). Четвёртое место — результат «Спартака» в первом сезоне при Станковиче. Что будет в следующем?
Деян Станкович
Магомед Адиев
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти