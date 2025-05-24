«Спартак» забил пять — гол есть даже у Угальде! Обошли «Динамо», но бронза — у ЦСКА

Перед туром у красно-белых был шанс запрыгнуть в первую тройку и взять бронзовые медали. Правда, не всё зависело от «Спартака». Команде Деяна Станковича нужно было обязательно обыгрывать «Химки» и рассчитывать на ошибки ЦСКА и московского «Динамо». Кстати, тренер «Спартака» немного удивил внешним видом — пиджак вместо привычного спортивного стиля. Перед матчем серб заявил, что команда должна не совершать в новом сезоне тех же ошибок, что в нынешнем.