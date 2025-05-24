Есть первое золото «Краснодара»! Галицкий шел к мечте 17 лет

Главный же эпизод стартового отрезка случился в штрафной «Динамо», когда «быки» пришли в себя и пошли вперед. Понятно — для золота нужна была победа. Кордоба отдал под удар Черникову. Тот должен был забивать, но выше ворот. Однако в момент передачи колумбийцу зарядил по ногам Маричаль. Пенальти? ВАР четыре с половиной минуты изучал эпизод, а потом стало понятно, почему так долго — у Джона в начальной фазе случился микроскопический офсайд.