Есть первое золото «Краснодара»! Галицкий шел к мечте 17 лет

В Краснодаре все было готово к чемпионству. Шикарная предматчевая программа, масштабные баннеры от болельщиков — тех счастливчиков, что сумели урвать билеты, лучший состав «быков».
На другой стороне — «Динамо». То, что ровно год назад приехало в Краснодар в ранге лидера и главного претендента на титул. Кризисная команда, сменившая от расстройства тренера за четыре тура до конца. А у Ролана Гусева к шести травмированным — капитану Бальбуэне, Майсторовичу, Чавесу, Артуру, Лаксальту, Тюкавину — добавился Бителло. Лучший ассистент РПЛ после встречи с «Акроном» мог бегать, но не наносить удары из-за ушиба.
Бело-голубые вышли в сильно ослабленном составе, зато максимально настроенные. Всю неделю мы читали, насколько москвичи желают обыграть «Краснодар», взяв реванш за прошлогодний золотой матч и надеясь забраться в тройку.
На первых минутах можно было провести аналогию с историей из мая-2024. Тогда лидирующее «Динамо» вышло под мощным грузом ответственности, забыв о привычной легкости. Теперь «Краснодар» явно нервничал: два фола уже на первой минуте, два обреза у своей штрафной в самом дебюте — но Маухуб простил.
Главный же эпизод стартового отрезка случился в штрафной «Динамо», когда «быки» пришли в себя и пошли вперед. Понятно — для золота нужна была победа. Кордоба отдал под удар Черникову. Тот должен был забивать, но выше ворот. Однако в момент передачи колумбийцу зарядил по ногам Маричаль. Пенальти? ВАР четыре с половиной минуты изучал эпизод, а потом стало понятно, почему так долго — у Джона в начальной фазе случился микроскопический офсайд.
Это было на 13-й минуте, и ничего более яркого первый тайм не подарил. Высочайшее напряжение, сходящие с ума трибуны, но минимум моментов. У «Краснодара» можно выделить еще один удар из штрафной Черникова — заблокировал защитник. У «Динамо» — штрафной почти с линии 16-метровой зоны, с которого воспитанник академии «быков» Фомин не попал в створ.
А еще маленькую трагедию пережил Петров. В 34 года в самом важном матче жизни ветеран в середине первого тайма получил повреждение мышцы бедра, пришлось просить замену. Впрочем, это больше личная история — у Сергея есть равноценная замена в лице Гонсалеса. Пожалуй, это единственная позиция, где можно выпустить альтернативу без потери качества.
«Краснодару» явно надо было прибавлять после перерыва: всего два момента за тайм — слишком мало для матча жизни. Тем более что в Питере «Зенит» уверенно решил все вопросы в первые 45 минут — 2:0. Что придумает Мурад Мусаев?
К Гусеву в этом плане было меньше вопросов. Да, игра без подвижного и активного диспетчера Бителло не клеилась, но явного усиления на скамейке из-за больших потерь не просматривалось. Разве что Скопинцев, но он все же оборонительного плана. В остальном безусая молодежь и Макаров, давно не баловавший топ-уровнем.
Нашел ли Мусаев нужные слова, или так совпало, но «Краснодар» забил тут же после возобновления игры. Кордоба, год назад лишивший «Динамо» золота своим голом в начале второго тайма, вновь забивает важнейший гол! После удара-прострела Сперцяна Лунев отбил мяч перед собой, где уже караулил Джон. 1:0, и колумбиец отправился на трибуну праздновать вместе со всей своей семьей. Это был первый удар в створ от хозяев.
Символично, что именно связка двух футболистов, делающих разницу, Сперцян — Кордоба, сотворила этот гол. Чемпионский?
«Динамо» сдаваться не собиралось, шло вперед, но как-то бесхитростно, без изюминки, без остроумных ходов, которые могли бы поставить в тупик «Краснодар». Чтобы лишить чемпионства максимально сконцентрированных «быков», требовалось что-то нестандартное.
На 73-й минуте бело-голубые наконец-то такое придумали, но Нгамале совсем чуть-чуть не дотянулся до прострела Фомина. А «Краснодар» вскоре фактически убил интригу. На 82-й минуте Сперцян откатил Кривцову, удар того вряд ли представлял сложность для Лунева, но по пути мяч отрикошетил от Маричаля и полетел в противоположный угол. 2:0.
А на шестой добавленной минуте пенальти Сперцяна сделало чемпионство со вкусом разгрома — 3:0.
Есть первое в истории клуба золото! Гуляй, Краснодар! Празднуйте, болельщики! Отмечай, команда! Заслужили.
А больше всех — Сергей Галицкий. Он сделал этот клуб. Построил этот шикарный стадион, на котором черно-зеленые взяли чемпионство. Он шел к своей мечте 17 лет. И за него особенно радостно.
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
84′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти