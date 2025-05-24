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Есть первое золото «Краснодара»! Галицкий шел к мечте 17 лет

«Быки» — чемпионы России!

Источник: РИА "Новости"

В Краснодаре все было готово к чемпионству. Шикарная предматчевая программа, масштабные баннеры от болельщиков — тех счастливчиков, что сумели урвать билеты, лучший состав «быков».

На другой стороне — «Динамо». То, что ровно год назад приехало в Краснодар в ранге лидера и главного претендента на титул. Кризисная команда, сменившая от расстройства тренера за четыре тура до конца. А у Ролана Гусева к шести травмированным — капитану Бальбуэне, Майсторовичу, Чавесу, Артуру, Лаксальту, Тюкавину — добавился Бителло. Лучший ассистент РПЛ после встречи с «Акроном» мог бегать, но не наносить удары из-за ушиба.

Бело-голубые вышли в сильно ослабленном составе, зато максимально настроенные. Всю неделю мы читали, насколько москвичи желают обыграть «Краснодар», взяв реванш за прошлогодний золотой матч и надеясь забраться в тройку.

На первых минутах можно было провести аналогию с историей из мая-2024. Тогда лидирующее «Динамо» вышло под мощным грузом ответственности, забыв о привычной легкости. Теперь «Краснодар» явно нервничал: два фола уже на первой минуте, два обреза у своей штрафной в самом дебюте — но Маухуб простил.

Главный же эпизод стартового отрезка случился в штрафной «Динамо», когда «быки» пришли в себя и пошли вперед. Понятно — для золота нужна была победа. Кордоба отдал под удар Черникову. Тот должен был забивать, но выше ворот. Однако в момент передачи колумбийцу зарядил по ногам Маричаль. Пенальти? ВАР четыре с половиной минуты изучал эпизод, а потом стало понятно, почему так долго — у Джона в начальной фазе случился микроскопический офсайд.

Это было на 13-й минуте, и ничего более яркого первый тайм не подарил. Высочайшее напряжение, сходящие с ума трибуны, но минимум моментов. У «Краснодара» можно выделить еще один удар из штрафной Черникова — заблокировал защитник. У «Динамо» — штрафной почти с линии 16-метровой зоны, с которого воспитанник академии «быков» Фомин не попал в створ.

А еще маленькую трагедию пережил Петров. В 34 года в самом важном матче жизни ветеран в середине первого тайма получил повреждение мышцы бедра, пришлось просить замену. Впрочем, это больше личная история — у Сергея есть равноценная замена в лице Гонсалеса. Пожалуй, это единственная позиция, где можно выпустить альтернативу без потери качества.

«Краснодару» явно надо было прибавлять после перерыва: всего два момента за тайм — слишком мало для матча жизни. Тем более что в Питере «Зенит» уверенно решил все вопросы в первые 45 минут — 2:0. Что придумает Мурад Мусаев?

К Гусеву в этом плане было меньше вопросов. Да, игра без подвижного и активного диспетчера Бителло не клеилась, но явного усиления на скамейке из-за больших потерь не просматривалось. Разве что Скопинцев, но он все же оборонительного плана. В остальном безусая молодежь и Макаров, давно не баловавший топ-уровнем.

Нашел ли Мусаев нужные слова, или так совпало, но «Краснодар» забил тут же после возобновления игры. Кордоба, год назад лишивший «Динамо» золота своим голом в начале второго тайма, вновь забивает важнейший гол! После удара-прострела Сперцяна Лунев отбил мяч перед собой, где уже караулил Джон. 1:0, и колумбиец отправился на трибуну праздновать вместе со всей своей семьей. Это был первый удар в створ от хозяев.

Символично, что именно связка двух футболистов, делающих разницу, Сперцян — Кордоба, сотворила этот гол. Чемпионский?

«Динамо» сдаваться не собиралось, шло вперед, но как-то бесхитростно, без изюминки, без остроумных ходов, которые могли бы поставить в тупик «Краснодар». Чтобы лишить чемпионства максимально сконцентрированных «быков», требовалось что-то нестандартное.

На 73-й минуте бело-голубые наконец-то такое придумали, но Нгамале совсем чуть-чуть не дотянулся до прострела Фомина. А «Краснодар» вскоре фактически убил интригу. На 82-й минуте Сперцян откатил Кривцову, удар того вряд ли представлял сложность для Лунева, но по пути мяч отрикошетил от Маричаля и полетел в противоположный угол. 2:0.

А на шестой добавленной минуте пенальти Сперцяна сделало чемпионство со вкусом разгрома — 3:0.

Есть первое в истории клуба золото! Гуляй, Краснодар! Празднуйте, болельщики! Отмечай, команда! Заслужили.

А больше всех — Сергей Галицкий. Он сделал этот клуб. Построил этот шикарный стадион, на котором черно-зеленые взяли чемпионство. Он шел к своей мечте 17 лет. И за него особенно радостно.

Краснодар
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
84′
Динамо
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти