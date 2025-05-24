Сергей Семак впервые высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Леганес
1
:
Вальядолид
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
8.00
П2
21.00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эспаньол
0
:
Лас-Пальмас
0
Все коэффициенты
П1
1.49
X
4.10
П2
7.93
Футбол. Зарубежный
перерыв
Болонья
0
:
Дженоа
3
Все коэффициенты
П1
31.00
X
10.00
П2
1.09
Футбол. Зарубежный
21:45
Милан
:
Монца
Все коэффициенты
П1
1.27
X
7.03
П2
10.20
Футбол. Зарубежный
22:00
Алавес
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
3.32
X
3.23
П2
2.45
Футбол. Зарубежный
22:00
Хетафе
:
Сельта
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.71
П2
1.87
Футбол. Зарубежный
22:00
Райо Вальекано
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.42
П2
7.14
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
2
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
3
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
5
:
Химки
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Факел
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
4
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Алания
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Тюмень
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
6
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Сергей Семак впервые высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 30-го тура чемпионата России с «Ахматом» (3:0).

Источник: Чемпионат.com

«Хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Сыграли хороший матч и добились победы. Этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроились, но надо жить дальше. Это спорт.

Он состоит из взлётов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжёлая концовка. Чувствую, скорее, опустошённость от той гонки, которая была в конце сезона. И разочарование от того, что не смогли выиграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Чемпионом России в сезоне-2024/2025 стал «Краснодар». Команда набрала 67 очков за 30 матчей. На втором месте расположился санкт-петербургский «Зенит» (66), на третьем — московский ЦСКА (59). «Краснодар» выиграл чемпионат России впервые в истории. По итогам сезона Российскую Премьер-Лигу покинули «Оренбург» и воронежский «Факел».