Сергей Семак впервые высказался об упущенном чемпионстве «Зенита»

«Хочу поблагодарить болельщиков за прекрасную атмосферу. Сыграли хороший матч и добились победы. Этого оказалось недостаточно, чтобы выиграть чемпионат. Все расстроились, но надо жить дальше. Это спорт.



Он состоит из взлётов и падений. Успехов и неудач. Был длительный сезон. Тяжёлая концовка. Чувствую, скорее, опустошённость от той гонки, которая была в конце сезона. И разочарование от того, что не смогли выиграть», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.