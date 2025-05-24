Сергей Семак подвёл итоги сезона для «Зенита»

«Мы прекрасно понимаем куда нужно двигаться и что делать. Но не всегда получается оставаться на вершине. Мы должны делать все возможное, чтобы результат был лучше. То, что нам хотелось бы руководство знает. А мы должны продолжает работать.



Что пошло не так по ходу сезона? Ничего не ломалось. Вы анализируете игру с точки зрения результата, а мы по игре. Результат был хороший, что касается игры было где-то лучше, где-то хуже. По трансферам не все получалось. Это работа, которая никогда не останавливается. Любой сезон дает пищу для информации и понимание, куда нужно двигаться», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.