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Гегемония «Зенита» — всё. Как в Санкт-Петербурге перестали верить в чудо

Хотя свою победу команда Сергея Семака одержала.

Источник: РИА "Новости"

Утром в Петербурге не ощущалось предтитульного волнения. Так уж получилось, что в какой-то момент решающий матч и вовсе отошёл на второй план. Ведь завтра «Зенит» отмечает 100-летний юбилей. Поэтому перед игрой клуб устроил предпоказ шикарной выставки в Севкабеле. Туда приехало множество легенд, и, казалось, обсуждалось всё, но не встреча с «Ахматом». Может, все понимали — вопрос с титулом будет решаться в южном городе. А события матча в Петербурге более-менее предсказывались. Ну не мог «Зенит» потерять очки в такой ситуации.

Ведь важно учитывать и контекст. «Ахмат» при любом результате оставался в зоне стыковых встреч. Но это, к их чести, не помешало Ташуеву выставить основной состав. Хотя их первый матч за право остаться в элите — уже через несколько дней. У «Зенита» на поле тоже оказались все лучшие. Из интересного — в старте вышли одновременно Педро и Мостовой. Бразилец в итоге играл скорее на позиции Глушенкова, который весной откровенно не впечатляет.

Клуб показал классный перформанс, попросив всех болельщиков создать единые цвета на арене, а сама встреча началась неспешно, но при полном контроле хозяев. Они обосновались на чужой половине поля и искали свободные зоны. В первые минуты это было не так просто, однако со временем соперник перестал успевать. Неудивительно, ведь тяжело, когда большую часть времени стоишь сзади. При этом первый гол зенитовцы забили после внимательного просмотра эпизода видеоарбитрами. Подача углового, Нино рухнул в штрафной, но Иванов пропустил фол. Бразильца держали за футболку. Но просмотр вышел быстрым. Пенальти реализовал Мостовой.

Через десять минут имя на табло мог вписать Луис Энрике, но его гол был забит из офсайда. А вскоре Иванову снова потребовалось помощь видеоарбитров. Главный зафиксировал фол на Мантуане у штрафной, но ему подсказали, что нарушение было внутри. Снова Мостовой — и удар уже в другой угол. Убедительные 2:0.

Команды ушли на перерыв, но ещё до стартового свистка к старту второго тайма счёт изменился в Краснодаре. Там забил Кордоба, но болельщики в Санкт-Петербурге на это особо не отреагировали. Всё внимание было посвящено происходящему на поле. Однако здесь сценарий матча не изменился — «Ахмату» не было большого смысла бежать впёред. Разве что наиграть какие-то связи перед стыковыми матчами. «Зенит» же не бросил играть. Да и в этом не было смысла. 2:0 — явно не то преимущество, которое гарантировало результат.

Поэтому забили третий. Педро откликнулся на передачу Соболева и пробил мимо вратаря.

Так что теперь можно было переключаться на события в Краснодаре. По ощущениям многие так и сделали. По крайней мере шумовой поддержки стало куда меньше. Да и сам «Зенит» успокоился. Казалось, сами игроки с большим удовольствием провели бы время за просмотром игры соперника.

А там Краснодар побеждал. Без особых шансов для «Динамо». Когда они забили второй — верить в чудо перестали и в Петербурге. Хоть и победа всё равно была встречена аплодисментами. Но и они были уже другими.

«Краснодар» — чемпион России. Теперь это надо осмыслить. Особенно в Петербурге.

Зенит
3:0
Первый тайм: 2:0
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Газпром Арена, 52799 зрителей
Главные тренеры
Сергей Семак
Сергей Ташуев
Голы
Зенит
Андрей Мостовой
25′
Андрей Мостовой
45+6′
Педро
(Александр Соболев)
59′
Составы команд
Зенит
1
Евгений Латышонок
6
Ваня Дркушич
3
Дуглас Сантос
27
Нино
5
Вильмар Барриос
24
Педро
4
Юрий Горшков
31
Густаво Мантуан
82′
21
Александр Ерохин
17
Андрей Мостовой
70′
25
Страхиня Эракович
7
Александр Соболев
82′
32
Лусиано Гонду
11
Луис Энрике
70′
30
Матео Кассьерра
Ахмат
1
Вадим Ульянов
95
Арсен Адамов
3
Лео Гогличидзе
14
Амин Талаль
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
20
Максим Самородов
32′
46′
7
Бернард Бериша
10
Лечи Садулаев
63′
5
Милош Шатара
77
Георгий Мелкадзе
70′
9
Родриго Руис Диас
2
Александр Жиров
12′
63′
55
Дарко Тодорович
18
Владислав Камилов
23′
46′
28
Даниил Зорин
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
21
Удары (всего)
5
10
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
13
Угловые
4
6
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Иванов
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Алексей Лунев
(Россия, Новосибирск)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Сергей Карасев
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти