Гегемония «Зенита» — всё. Как в Санкт-Петербурге перестали верить в чудо

Команды ушли на перерыв, но ещё до стартового свистка к старту второго тайма счёт изменился в Краснодаре. Там забил Кордоба, но болельщики в Санкт-Петербурге на это особо не отреагировали. Всё внимание было посвящено происходящему на поле. Однако здесь сценарий матча не изменился — «Ахмату» не было большого смысла бежать впёред. Разве что наиграть какие-то связи перед стыковыми матчами. «Зенит» же не бросил играть. Да и в этом не было смысла. 2:0 — явно не то преимущество, которое гарантировало результат.