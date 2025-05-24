«Хочу, чтобы Станкович остался, мне приятно с ним работать. Он для нас как отец» — Роман Зобнин

В субботу красно-белые разгромили «Химки» (5:0) в последнем 30‑м туре РПЛ и заняли 4-е место по итогам сезона. Перед зимним перерывом москвичи шли вторыми, отставая от «Зенита» на 3 очка.
— Вы остаетесь в клубе?
— У меня действующий контракт.
— Что поменялось в команде в этом сезоне?
— Рваный сезон. Не всегда получается брать легкие очки. Мы споткнулись на этом.
— Чего не хватило, чтобы побороться за чемпионство?
— Стабильности.
— Шикарный настрой на топовых соперников. На других — ужасный. С чем связываете это?
— У нас не первый раз такое. Мы всегда мучаемся с командами, которые ниже в таблице.
— Что скажете о Станковиче?
— Хочу, чтобы он остался, мне приятно с ним работать.
— Какие лучшие качества у Деяна?
— Он для нас как отец, помогает во всем.
— Как тебе Никита Массалыга?
— Талантливый парень из академии. Мы все верим в него и помогаем. Хотим, чтобы в «Спартаке» играло больше воспитанников, — приводит слова Зобнина «Матч ТВ».