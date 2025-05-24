Джон Кордоба назвал самый эмоциональный момент чемпионского матча «Краснодара»

«Очень рад, счастлив за товарищей по команде, тренерский штаб, за всех, кто приложил к этому руку. Прежде всего — это фанаты. Мы чувствовали их поддержку, это было невероятно. С Галицким всем удалось поговорить, это был самый эмоциональный момент», — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.