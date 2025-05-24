«Играли только для того, чтобы осуществилась мечта Галицкого». Первые эмоции «Краснодара»

"Эта эмоция сравнима с рождением ребёнка. Исполнение большой мечты. Я сам из Краснодара, мы много лет шли к этому. До конца не могу понять, что произошло. Это вселенское счастье. Мне нравился настрой ребят. Все понимали, что мы проделали огромную работу. Все понимали, что это наш шанс — и мы не должны его упустить. Мне выпало большое счастье здесь работать. И я счастлив, что нам удалось написать историю. Победу посвящаю Сергею Николаевичу [Галицкому], своей семье и всем болельщикам. Такого характера не было ни у одной команды. Работала вся команда. В первую очередь — на характере и дисциплине, — подытожил специалист.