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Машину отметившего чемпионство футболиста «Краснодара» остановила ДПС

Машину футболиста «Краснодара» остановила ДПС на выезде со стадиона.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Машину футболиста «Краснодара» Никиты Кривцова, отметившего чемпионство в раздевалке шампанским, остановили сотрудники ДПС на выезде со стадиона.

В субботу «Краснодар» на своем поле со счетом 3:0 обыграл московское «Динамо» в последнем, 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории стал чемпионом России. Один из голов забил Кривцов.

После матча Кривцов, празднуя чемпионство, выехал со стадиона на крыше автомобиля.

На видео, распространенных новостными Telegram-каналами, Кривцов возле автомобиля звонит по телефону в присутствии сотрудника ДПС, после чего за руль садится девушка, которая сопровождала футболиста.