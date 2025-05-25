Лучший бомбардир с «сухой» серией. Главные итоги сезона РПЛ

Судьба чемпионства
Впервые в истории чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) судьба чемпионства два года подряд решалась в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. На финише прошедшего чемпионата, как и в сезоне 2023/24, «Краснодар» принимал московское «Динамо».
«Краснодар» выиграл и впервые в истории стал чемпионом России. А «Зенит» накануне 100-летия клуба прервал свою победную серию: впервые за семь сезонов петербургская команда осталась без чемпионства.
В начале сезона клуб Сергея Галицкого набрал лишь три очка в матчах против аутсайдеров чемпионата («Ахмат» — 1:1, махачкалинское «Динамо» — 0:0 и «Факел» — 0:0). Однако в следующих 11 турах подряд команда Мурада Мусаева победила.
Одной из ключевых побед для «Краснодара» стал матч против «Зенита» (2:0), который краснодарская команда не могла обыграть с 2018 года. В ответном матче петербуржцы выиграли (1:4). И в случае равенства по очкам после 30 туров у команды Сергея Семака было бы преимущество по очным встречам. Но для этого «Краснодар» должен был оступиться в последнем туре, а этого не произошло.
Как сыграл «Спартак»
В сезоне 2024/25 "Спартак занял итоговое четвертое место в чемпионате. Команда под руководством тренера Деяна Станковича набрала 57 очков, одержав 17 побед при разнице мячей 56:25.
«Спартак» в нынешнем сезоне смог продлить победную серию в РПЛ до семи матчей (дольше было только в 2000 году при Олеге Романцеве), а также установил клубный рекорд по сухим матчам (12).
В ноябре команда Деяна Станковича впервые с сезона 2016/17 обыграла ЦСКА в гостевом матче (2:0). В матче 21-го тура «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) благодаря дублю Кристофера Мартинса, одержав первую победу над петербургским клубом с 2017 года.
«Спартак» сыграл 17 матчей «на ноль» в нынешнем сезоне РПЛ, что является клубным рекордом для 30-турового сезона. Больше «сухих» матчей у «Спартака» было только в сезонах-1993 (19 в 34 турах) и 2011/12 (19 в 44 турах).
Лучшие отрезки топ-6 команд
«Зенит» на старте РПЛ одержал 12 побед и набрал 39 очков, уступая лишь «Краснодару» по дополнительным показателям. Команда Сергея Семака во второй части чемпионата установила рекорд РПЛ по сухим гостевым победам за сезон (девять). «Зенит» 25 мая 2025-го года отмечает столетие клуба. Однако в юбилейный сезон команда осталась без трофеев.
«Динамо», занявшее пятую строчку, в нынешнем сезоне установило рекорд клуба по голам в чемпионате России. Московская команда забивала в 23 матчах РПЛ подряд. Кроме того, динамовцы стали лишь пятой командой в истории чемпионата России, которая забивает в 20 и более играх подряд.
Футболисты ЦСКА на протяжении 14 туров РПЛ ни разу не уступили. Это самая длительная для армейцев серия с победного сезона 2015/16.
Самая длительная беспроигрышная серия в нынешнем сезоне — у «Краснодара». Клуб Мурада Мусаева в начале чемпионата провел 16 игр без поражений. Серия была прервана в 17-м туре матчем против «Спартака» (0:3). Если учитывать концовку предыдущего сезона, то общая серия без поражений у «быков» составила 18 игр подряд, что является рекордом клуба в РПЛ.
«Локомотив» продемонстрировал один из лучших стартов в истории клуба. Команда Михаила Галактионова после 14 матчей набрала 31 очко. Больше было только в сезоне 2002 года (33). Также «Локомотив» повторил клубный рекорд по количеству побед после 14 туров (10).
Лучшие игроки сезона
Лучшим бомбардиром лиги стал коста-риканский форвард Манфред Угальде. Он отметился 17 забитыми мячами и двумя передачами. При этом во второй части чемпионата у него была 11-матчевая голевая засуха. Лишь в последнем туре удалось ее прервать.
Двум игрокам в нынешнем сезоне РПЛ удалось отметиться четырьмя голами в одном матче. Угальде 23 ноября 2024 года в матче против московского «Локомотива» (5:2) оформил покер и стал первым игроком «Спартака», забившим четыре мяча в чемпионате России. А игрок «Пари НН» Хуан Боселли 12 мая оформил покер в матче против «Крыльев Советов» (5:2).
Одним из открытий сезона стал молодой полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. 19-летний воспитанник «железнодорожников» является лучшим бомбардиром команды. На его счету 14 голов и семь голевых передач в РПЛ.
Лучший ассистент РПЛ прошлого сезона Максим Глушенков летом перешел из «Локомотива» в «Зенит» и очень быстро вписал свое имя в историю петербургского клуба. Он стал первым футболистом, который забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах за «Зенит». После пятой игры он довел счет мячей до девяти. Однако в августе он получил перелом правого запястья, из-за которого пропустил шесть матчей во всех турнирах, а в ноябре повредил бедро (пропустил восемь игр).
Форвард Артем Дзюба в сентябре перешел в тольяттинский «Акрон». В марте 36-летний нападающий в матче РПЛ против «Крыльев Советов» забил свой 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он побил рекорд Александра Кержакова (233). Всего в нынешнем сезоне нападающий отметился девятью голами и пятью передачами.
Отставки тренеров
Всего в нынешнем сезоне РПЛ было восемь отставок тренеров. Магомед Адиев, возглавлявший грозненский «Ахмат» с апреля 2024-го, в начале сентября покинул свой пост. В апреле Адиев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок» после того, как подмосковный клуб расторг контракт с испанцем Франком Артигой.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин 25 февраля покинул пост тренера «Ростова». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде. Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.
Московское «Динамо» 1 мая объявило об уходе главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен член штаба Лички и ветеран «Динамо» Ролан Гусев.
Кто вылетел из РПЛ
По итогам сезона прописку в РПЛ не смогли сохранить «Оренбург» и воронежский «Факел». «Пари НН» и «Ахмат», занявшие 13-е и 14-е места, отправились в стыковые матчи с командами из Первой лиги.