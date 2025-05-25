Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
завершен
Алавес
1
:
Осасуна
1
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Хетафе
1
:
Сельта
2
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Райо Вальекано
0
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Милан
2
:
Монца
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Леганес
3
:
Вальядолид
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Эспаньол
2
:
Лас-Пальмас
0
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Болонья
1
:
Дженоа
3
П1
X
П2
Футбол. Зарубежный
завершен
Реал
2
:
Реал Сосьедад
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Зенит
3
:
Ахмат
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Спартак
5
:
Химки
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Краснодар
3
:
Динамо
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
ЦСКА
2
:
Пари Нижний Новгород
0
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Факел
1
:
Крылья Советов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Рубин
4
:
Оренбург
2
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Динамо Мх
1
:
Ростов
1
П1
X
П2
Футбол. Премьер-лига
завершен
Акрон
1
:
Локомотив
4
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Алания
1
:
Нефтехимик
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
0
:
Балтика
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
4
:
Тюмень
3
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Родина
6
:
Шинник
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Ротор
0
:
Уфа
2
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Сокол
1
:
Чайка
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Торпедо
1
:
КАМАЗ
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Черноморец
2
:
Сочи
1
П1
X
П2

Лучший бомбардир с «сухой» серией. Главные итоги сезона РПЛ

Чемпионат России завершился 24 мая. Главные итоги сезона 2024/25 Российской премьер-лиги — в материале «РБК Спорт».

Источник: ТАСС

Судьба чемпионства

Впервые в истории чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ) судьба чемпионства два года подряд решалась в матче одних и тех же команд на одном и том же стадионе. На финише прошедшего чемпионата, как и в сезоне 2023/24, «Краснодар» принимал московское «Динамо».

«Краснодар» выиграл и впервые в истории стал чемпионом России. А «Зенит» накануне 100-летия клуба прервал свою победную серию: впервые за семь сезонов петербургская команда осталась без чемпионства.

В начале сезона клуб Сергея Галицкого набрал лишь три очка в матчах против аутсайдеров чемпионата («Ахмат» — 1:1, махачкалинское «Динамо» — 0:0 и «Факел» — 0:0). Однако в следующих 11 турах подряд команда Мурада Мусаева победила.

Одной из ключевых побед для «Краснодара» стал матч против «Зенита» (2:0), который краснодарская команда не могла обыграть с 2018 года. В ответном матче петербуржцы выиграли (1:4). И в случае равенства по очкам после 30 туров у команды Сергея Семака было бы преимущество по очным встречам. Но для этого «Краснодар» должен был оступиться в последнем туре, а этого не произошло.

Как сыграл «Спартак»

Источник: ТАСС

В сезоне 2024/25 "Спартак занял итоговое четвертое место в чемпионате. Команда под руководством тренера Деяна Станковича набрала 57 очков, одержав 17 побед при разнице мячей 56:25.

«Спартак» в нынешнем сезоне смог продлить победную серию в РПЛ до семи матчей (дольше было только в 2000 году при Олеге Романцеве), а также установил клубный рекорд по сухим матчам (12).

В ноябре команда Деяна Станковича впервые с сезона 2016/17 обыграла ЦСКА в гостевом матче (2:0). В матче 21-го тура «Спартак» обыграл «Зенит» (2:1) благодаря дублю Кристофера Мартинса, одержав первую победу над петербургским клубом с 2017 года.

«Спартак» сыграл 17 матчей «на ноль» в нынешнем сезоне РПЛ, что является клубным рекордом для 30-турового сезона. Больше «сухих» матчей у «Спартака» было только в сезонах-1993 (19 в 34 турах) и 2011/12 (19 в 44 турах).

Лучшие отрезки топ-6 команд

«Зенит» на старте РПЛ одержал 12 побед и набрал 39 очков, уступая лишь «Краснодару» по дополнительным показателям. Команда Сергея Семака во второй части чемпионата установила рекорд РПЛ по сухим гостевым победам за сезон (девять). «Зенит» 25 мая 2025-го года отмечает столетие клуба. Однако в юбилейный сезон команда осталась без трофеев.

«Динамо», занявшее пятую строчку, в нынешнем сезоне установило рекорд клуба по голам в чемпионате России. Московская команда забивала в 23 матчах РПЛ подряд. Кроме того, динамовцы стали лишь пятой командой в истории чемпионата России, которая забивает в 20 и более играх подряд.

Футболисты ЦСКА на протяжении 14 туров РПЛ ни разу не уступили. Это самая длительная для армейцев серия с победного сезона 2015/16.

Самая длительная беспроигрышная серия в нынешнем сезоне — у «Краснодара». Клуб Мурада Мусаева в начале чемпионата провел 16 игр без поражений. Серия была прервана в 17-м туре матчем против «Спартака» (0:3). Если учитывать концовку предыдущего сезона, то общая серия без поражений у «быков» составила 18 игр подряд, что является рекордом клуба в РПЛ.

«Локомотив» продемонстрировал один из лучших стартов в истории клуба. Команда Михаила Галактионова после 14 матчей набрала 31 очко. Больше было только в сезоне 2002 года (33). Также «Локомотив» повторил клубный рекорд по количеству побед после 14 туров (10).

Лучшие игроки сезона

Манфред Угальде
Манфред УгальдеИсточник: ТАСС

Лучшим бомбардиром лиги стал коста-риканский форвард Манфред Угальде. Он отметился 17 забитыми мячами и двумя передачами. При этом во второй части чемпионата у него была 11-матчевая голевая засуха. Лишь в последнем туре удалось ее прервать.

Двум игрокам в нынешнем сезоне РПЛ удалось отметиться четырьмя голами в одном матче. Угальде 23 ноября 2024 года в матче против московского «Локомотива» (5:2) оформил покер и стал первым игроком «Спартака», забившим четыре мяча в чемпионате России. А игрок «Пари НН» Хуан Боселли 12 мая оформил покер в матче против «Крыльев Советов» (5:2).

Алексей Батраков
Алексей БатраковИсточник: ТАСС

Одним из открытий сезона стал молодой полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков. 19-летний воспитанник «железнодорожников» является лучшим бомбардиром команды. На его счету 14 голов и семь голевых передач в РПЛ.

Максим Глушенков
Максим ГлушенковИсточник: ТАСС

Лучший ассистент РПЛ прошлого сезона Максим Глушенков летом перешел из «Локомотива» в «Зенит» и очень быстро вписал свое имя в историю петербургского клуба. Он стал первым футболистом, который забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах за «Зенит». После пятой игры он довел счет мячей до девяти. Однако в августе он получил перелом правого запястья, из-за которого пропустил шесть матчей во всех турнирах, а в ноябре повредил бедро (пропустил восемь игр).

Артем Дзюба
Артем ДзюбаИсточник: ТАСС

Форвард Артем Дзюба в сентябре перешел в тольяттинский «Акрон». В марте 36-летний нападающий в матче РПЛ против «Крыльев Советов» забил свой 234-й гол, став лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он побил рекорд Александра Кержакова (233). Всего в нынешнем сезоне нападающий отметился девятью голами и пятью передачами.

Отставки тренеров

Магомед Адиев
Магомед АдиевИсточник: ТАСС

Всего в нынешнем сезоне РПЛ было восемь отставок тренеров. Магомед Адиев, возглавлявший грозненский «Ахмат» с апреля 2024-го, в начале сентября покинул свой пост. В апреле Адиев был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Химок» после того, как подмосковный клуб расторг контракт с испанцем Франком Артигой.

Валерий Карпин
Валерий КарпинИсточник: ТАСС

Главный тренер сборной России Валерий Карпин 25 февраля покинул пост тренера «Ростова». Он заявил, что хочет сосредоточиться на работе в национальной команде. Новым главным тренером «Ростова» назначили 43-летнего испанца Джонатана Альбу, который работал в штабе Карпина.

Марцел Личка
Марцел ЛичкаИсточник: ТАСС

Московское «Динамо» 1 мая объявило об уходе главного тренера команды Марцела Лички. Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона был назначен член штаба Лички и ветеран «Динамо» Ролан Гусев.

Кто вылетел из РПЛ

По итогам сезона прописку в РПЛ не смогли сохранить «Оренбург» и воронежский «Факел». «Пари НН» и «Ахмат», занявшие 13-е и 14-е места, отправились в стыковые матчи с командами из Первой лиги.