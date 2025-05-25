Лучший бомбардир с «сухой» серией. Главные итоги сезона РПЛ

Лучший ассистент РПЛ прошлого сезона Максим Глушенков летом перешел из «Локомотива» в «Зенит» и очень быстро вписал свое имя в историю петербургского клуба. Он стал первым футболистом, который забил восемь голов в своих четырех стартовых матчах за «Зенит». После пятой игры он довел счет мячей до девяти. Однако в августе он получил перелом правого запястья, из-за которого пропустил шесть матчей во всех турнирах, а в ноябре повредил бедро (пропустил восемь игр).