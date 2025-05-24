Определились пары стыковых матчей за право на участие в РПЛ

По итогам чемпионатов премьер-лиги и Первой лиги и согласно спортивному принципу «Нижний Новгород» должен был побороться с «Уралом», а «Ахмат» — с новороссийским «Черноморцем», которому не удалось получить лицензию для выступления в РПЛ. Также лицензию не получили ставшие 12-ми в РПЛ подмосковные «Химки».