Определились пары стыковых матчей за право на участие в РПЛ

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. «Сочи» встретится с «Нижним Новгородом» в стыковых матчах за право сыграть в Российской премьер-лиге (РПЛ) в сезоне-2025/26, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Вторую пару составят екатеринбургский «Урал» и грозненский «Ахмат».
По итогам чемпионатов премьер-лиги и Первой лиги и согласно спортивному принципу «Нижний Новгород» должен был побороться с «Уралом», а «Ахмат» — с новороссийским «Черноморцем», которому не удалось получить лицензию для выступления в РПЛ. Также лицензию не получили ставшие 12-ми в РПЛ подмосковные «Химки».
Первые стыковые матчи пройдут 28 мая, ответные игры состоятся 31 мая. Хозяевами первых встреч будут команды Первой лиги.