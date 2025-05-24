«Зенит» поздравил «Краснодар» с чемпионством

«Краснодар» основан в феврале 2008 года, с сезона-2011/12 команда выступает в высшем дивизионе чемпионата России. Клуб впервые стал чемпионом страны, этот трофей — первый в истории команды. В прошлом сезоне «быки» заняли второе место в РПЛ, также клуб трижды (2015, 2019, 2020) становился третьим. В 2014 и 2023 годах краснодарцы играли в финале Кубка России, в текущем сезоне они уступили «Зениту» в матче за Суперкубок страны.