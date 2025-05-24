«Зенит» поздравил «Краснодар» с чемпионством

МОСКВА, 24 мая — РИА Новости. Петербургский «Зенит» на своем официальном сайте поздравил футбольный клуб «Краснодар» с победой в чемпионате России.
В субботу «Краснодар» разгромил дома московское «Динамо» со счетом 3:0 в 30-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) и впервые в истории стал чемпионом России. Чемпион предыдущих шести сезонов «Зенит» отстал в таблице от победителя турнира на одно очко. В воскресенье петербургский клуб отпразднует свое столетие.
«Поздравляем ФК “Краснодар” с чемпионством! Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем жить теперь по-новому! “Зенит” — чемпион!» — говорится в заявлении клуба.
«Краснодар» основан в феврале 2008 года, с сезона-2011/12 команда выступает в высшем дивизионе чемпионата России. Клуб впервые стал чемпионом страны, этот трофей — первый в истории команды. В прошлом сезоне «быки» заняли второе место в РПЛ, также клуб трижды (2015, 2019, 2020) становился третьим. В 2014 и 2023 годах краснодарцы играли в финале Кубка России, в текущем сезоне они уступили «Зениту» в матче за Суперкубок страны.