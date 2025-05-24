Тренер «Краснодара» Мусаев: Семак позвонил и поздравил с чемпионством сразу после матча

«Сергей Богданович позвонил сразу после матча и поздравил с чемпионством. Это говорит о нём как о большом человеке, который умеет принимать поражения. Мне было очень приятно. Наверное, это самый запоминающийся звонок», — сказал Мусаев в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».