Нелепое решение боссов российского футбола — его просто невозможно понять! Зачем они это устроили

Следом на сайте РФС вышла вторая новость. Если верить ей, то в стыковых матчах сыграют «Урал» — «Ахмат» и «Пари НН» — «Сочи». То есть 13-я и 14-я команды РПЛ встретятся с четвертой и пятой командами Первой лиги («Черноморец» занял третье место, но допуск не получил). При этом из элиты гарантированно вылетают не два клуба, а три — «Химки», «Оренбург» и «Факел».