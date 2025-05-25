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Нелепое решение боссов российского футбола — его просто невозможно понять! Зачем они это устроили

Вакханалия в российском футболе.

Источник: Sport24

После завершения РПЛ, казалось, все вопросы уже решены. «Краснодар» празднует чемпионство, «Зенит» и ЦСКА довольствуются ролью призеров, «Пари НН» и «Ахмат» готовятся к стыковым матчам, а «Оренбург» и «Факел» отправляются на понижение. Но одно решение РФС перевернуло все расклады с ног на голову. Что происходит?

В РПЛ останутся… 15 команд. Что?!

Вечером 24 мая, когда РПЛ официально была завершена, на сайте РФС появилась новость об итогах лицензирования футбольных клубов. Согласно решению профильного союза, сразу трем клубам отказано в лицензии РФС-1, которая позволяет играть в элите. Неудачниками стали «Химки» и две команды из Первой лиги — «Черноморец» и «СКА-Хабаровск».

Источник: РИА "Новости"

Объективно, слухи об отказе ходили давно. В подмосковном клубе были проблемы с финансами, а новороссийцы не успели привести в порядок свой стадион. Хабаровск и вовсе подавался на всякий случай — ему давалось место в стыках лишь при невероятном стечении событий. И всё бы ничего, но…

Следом на сайте РФС вышла вторая новость. Если верить ей, то в стыковых матчах сыграют «Урал» — «Ахмат» и «Пари НН» — «Сочи». То есть 13-я и 14-я команды РПЛ встретятся с четвертой и пятой командами Первой лиги («Черноморец» занял третье место, но допуск не получил). При этом из элиты гарантированно вылетают не два клуба, а три — «Химки», «Оренбург» и «Факел».

Исходя из сообщения РФС, в Премьер-лиге должно остаться… 15 команд. Но никаких планов о ее сокращении точно не озвучивалось. Можно было бы списать сообщение о стыковых матчах за ошибку, но оно продолжает висеть на сайте. Получается, в РФС запутались?

Источник: РПЛ

Почему бы не оставить «Пари НН»?

Решение, впрочем, запутало всех, кто мало-мальски следит за российским футболом. Блогеры, эксперты, простые болельщики — все в едином порыве бросились обсуждать (и осуждать) решение РФС. И это абсолютно справедливо — иначе как бредом его назвать нельзя.

Адекватное решение выглядит следующим образом:

  • «Пари НН» (13-е место) остается в РПЛ
  • «Ахмат» (14-е) и «Оренбург» (15-е) играют стыковые матчи

Источник: ФК "Пари Нижний Новгород"

Либо есть вариант, при котором проводится только один стыковой матч между «Уралом» и «Ахматом». Конечно, его не поддержат в «Сочи», но будем честны — южане и так попали в стыки благодаря снятию «Черноморца».

Первое решение выглядит максимально адекватным и реалистичным. Но что же будет в реальности?

Стыки нужны только клубам Первой лиги

Согласно регламенту, вылетевшие из РПЛ клубы могут быть заменены другими по решению исполкома РФС. При этом приоритет имеют те, кто прошедший сезон провел в Премьер-лиге. Ротация проводится по согласованию с РПЛ и ФНЛ.

По такой логике первым, кто должен занять место «Химок», является «Пари НН». Но его стыки с «Сочи» тогда превращаются в фарс — при любом раскладе нижегородцы останутся в элите. Спрашивается: зачем им тогда играть? В «Пари НН», кстати, тоже не понимают, что происходит.

«Ахмат» тоже получает дополнительное преимущество. Грозненцы могут проиграть «Уралу», но остаться в РПЛ, если «Пари НН» будет сильнее «Сочи».

«Оренбург» тоже сохраняет шансы на спасение. Ему нужно болеть за Нижний Новгород и Грозный.

И только «Уралу» и «Сочи» эти стыки реально нужны. В случае своих побед они поднимутся в РПЛ.

Зачем? Как? Почему?

Конечно, всё можно списать на регламентную коллизию — мол, не предусмотрели, что будет такая ситуация. Но всё равно есть несколько вопросов:

  • зачем «Пари НН» играть в стыках, если клуб всё равно останется в РПЛ?
  • не получится ли так, что Нижний Новгород намеренно выставит второй или третий состав, и серия с «Сочи» превратится в спектакль с известным исходом?
  • почему бы «Оренбургу» не сыграть в стыках, а не надеяться на благосклонность судьбы?

Как оказалось, после завершения сезона всё самое интересное только начинается.

Автор: Дмитрий Панов