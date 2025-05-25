«Рубин» потроллил «Зенит» с поздравлением «Краснодара»

«Поздравляем ФК “Краснодар” с чемпионством!



Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем теперь жить по новому!!!



Дюпин — чемпион!» — отмечается в сообщениях «Рубина» в соцсетях.