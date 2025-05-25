«Рубин» потроллил «Зенит» с поздравлением «Краснодара»

В субботу «Краснодар» обыграл московское «Динамо» и впервые в истории победил в РПЛ, прервав гегемонию «Зенита». Петербургский клуб поздравил краснодарцев с титулом, но в конце добавил, что «Зенит — чемпион». «Рубин» скопировал текст поздравления, но завершил его упоминанием вратаря Юрия Дюпина.
«Поздравляем ФК “Краснодар” с чемпионством!
Сегодня произошло очень знаковое и поворотное событие в нашем футболе! Мы будем теперь жить по новому!!!
Дюпин — чемпион!» — отмечается в сообщениях «Рубина» в соцсетях.
Дюпин являлся игроком «Рубина» в 2019—2024 годах. Перед началом текущего сезона он перешел в «Краснодар». В составе «быков» он провел лишь 5 матчей в FONBET Кубке России.
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти