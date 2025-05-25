«Краснодар» — чемпион, «Зенит» — без трофеев, ЦСКА — третий перед финалом Кубка

Чемпионская гонка завершилась в последнем туре. Как и год назад, в решающий день «Краснодар» принимал «Динамо», «Зенит» должен был побеждать дома и ждать новостей о результате игры конкурентов. Теперь за мечту об историческом золоте бились только краснодарцы, а зенитовцам вместо неудачи динамовцев требовалась их помощь. Черно-зеленые разгромили бело-голубых и стали чемпионами на своей арене, сине-бело-голубые на этот раз остались с серебром.
Золото и серебро
«Краснодар» завоевал первый титул в своей 17-летний истории. Клуб Галицкого добрался до вершины РПЛ после упущенного шанса в прошлом сезоне. «Быки» второй год подряд выиграли первый круг и виртуальное зимнее чемпионство, а в весенней части удержали первое место и сохранили минимальный отрыв от преследующих их «львов». Команда Мусаева одержала знаковые победы против всех топ-соперников — «Зенита», ЦСКА и «Динамо», «Спартака» и «Локомотива». Черно-зеленые не избежали болезненных поражений от питерцев и москвичей, это продлило интригу до последнего тура с эффектной развязкой. Кордоба, Сперцян, Агкацев, Кривцов и другие устроили большой праздник для клуба, города и не только. До долгожданного золота дошел игравший год назад за динамовцев Смолов, еще два ветерана — Газинский и Петров. Сразу после награждения Сперцян передал чемпионский кубок Галицкому, а создатель клуба предложил уделить все внимание команде.
«Зенит» остался без новых трофеев к столетию после трех титулов в 2024-м. Команда Семака, с одной стороны, реже оступалась и давала меньше шансов соперникам, с другой — снова не имела подавляющего преимущества и была вынуждена догонять после первого тура весны. В начале сезона важные голы забивал Лусиано, в конце — бывший спартаковец Соболев, менее результативный год провел Кассьерра. Зимой невский клуб расстался с одной из звезд — Клаудиньо, а Вендел собирался домой через полгода и вместе с Барриосом и Дугласом Сантосом сохранил важную роль в игре сине-бело-голубых. Латышонок, Глушенков, Мостовой, Педро, Луис Энрике и другие держали команду в гонке до последнего матча. Зенитовцы не взяли золото впервые за семь лет работы Семака на посту главного тренера. В 2023-м бывший капитан принес клубу вторую звезду с учетом чемпионства-1984, прошлой весной — десятую победу в РПЛ.
Бронза и топ таблицы
ЦСКА весной обогнал всех соседей из столицы в чемпионате и вышел в финал Кубка. Николич зимой перевел команду на игровую схему с фирменным ромбом и радовался прогрессу молодежи. Армейцы стартовали с шестой строчки, в серии без поражений одержали важные победы над «Спартаком» и «Краснодаром», в последнем туре оформили бронзу в год 20-летия завоевания Кубка УЕФА. Рядом с Акинфеевым, Пьяничем, Обляковым в этой команде важную роль получил родившийся в 2005-м Кисляк. Два года назад красно-синие после серебра взяли Кубок России в финале с «быками», теперь снова имеют возможность красиво закрыть сезон в «Лужниках».
«Спартак» зимой был ближайшим преследователем «Зенита» и «Краснодара». Красно-белые закрыли первую часть чемпионата в двух очках от лидеров и сравнялись с ними после рестарта. Весной команда Станковича просела, чередовала важные победы с провалами — переиграла «Зенит» в лиге и «Динамо» в Кубке, уступала другим принципиальным или более скромным соперникам. Не удалась зимняя попытка добавить мощи составу с Угальде, Барко и компанией. Гарсия и Солари пока больше запомнились ценой трансфера. Станкович нашел контакт с командой и болельщиками, но стал все больше заводиться и срываться на судей.
«Динамо» весной потеряло чемпионские надежды и рассталось с Личкой. Бело-голубые снова провели зимнюю паузу недалеко от лидеров, но затем не ворвались в гонку. По потенциалу команды били травма «крестов» Тюкавина и иные кадровые проблемы. Поражения от «Локомотива» и ЦСКА в чемпионате, от ЦСКА и «Спартака» в Кубке привели к отставке тренера. Гусев завел бело-голубых на финише перед дерби с красно-белыми, а план мести за прошлый год в игре с «быками» не удался. Динамовцы не остановили «Краснодар» на пути к чемпионству и не зацепились за первую тройку.
«Локомотив» осенью превосходил ожидания и держался в группе лидеров до зимней паузы. Весной команда Галактионова раньше других московских клубов выпала из борьбы за место выше шестого. В яркой первой части в обновленном составе блистал Батраков, тройку самых результативных игроков команды с ним составили Воробьев и Пиняев. Перед майскими праздниками «Локо» проиграл «Ростову» и остался без финала Пути регионов в Кубке на фоне новой волны слухов о скорых изменениях в тренерском штабе и менеджменте железнодорожников. Все подобные вопросы остались без ответов до межсезонья.
В первой половине таблицы также финишировали «Рубин» и «Ростов». Эти клубы обменялись позициями по сравнению с прошлым годом. «Ростов» зимой пережил расставание с Карпиным и летом может серьезно измениться после перестановок в менеджменте.
Новичок лиги «Акрон» обошел главный клуб самарского региона и своего соседа по стадиону «Крылья Советов». В команде из Тольятти всевозможные рекорды для российских бомбардиров преследовал Дзюба. Весной форвард вернулся в сборную при Карпине и забрал достижение для снайперов национальной команды.
Зона стыковых матчей и вылета
«Факел» первым вылетел из РПЛ, тоже досрочно потерял шансы остаться в лиге «Оренбург».
В зоне стыковых матчей финишировали «Пари НН» и «Ахмат», над ней — новичок лиги махачкалинское «Динамо» и «Химки». Подмосковный клуб весной столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, менеджмент РПЛ вводил внешнее управление и участвовал в переговорах с футболистами из-за возможного бойкота выезда к «Зениту». Вопрос о лицензировании химчан для выступления в премьер-лиге остался открытым до последнего тура и мог негативно повлиять на спортивный принцип соревнований.
Из первой лиги в РПЛ возвращаются «Балтика» (за год) и «Торпедо» (за два года). В зоне стыковых матчей ФНЛ финишировали «Черноморец» и «Урал», сразу за ними — «Сочи». Новороссийцы столкнулись с проблемой получения лицензии для выступления в премьер-лиге, не нашли подходящий и доступный стадион в Краснодарском крае. В сезоне после вылета из РПЛ уральцы и сочинцы до последнего тура соперничали за попадание в стыки, клуб из Екатеринбурга обошел конкурента после его поражения в Новороссийске.
Вечером 24 мая пресс-служба РФС сообщила: «Химки» и «Черноморец» не получили лицензии для выступления в РПЛ-2025/26. В стыковых матчах «Пари НН» сыграет с «Сочи», а «Ахмат» — с «Уралом». Порядок определения 16-го участника следующего чемпионата в случае отклонения апелляции «Химок» пока не известен.
Лучшие бомбардиры и ассистент, вратарь
Угальде («Спартак») стал лучшим бомбардиром чемпионата с 17 голами в 29 матчах. Костариканский форвард забил 15 мячей в осенне-зимней части сезона, весной отличился по разу — в первом и последнем туре. Топ-3 снайперов дополнили Даку («Рубин») — 15 голов (3 — с пенальти) и Батраков («Локомотив») — 14 (4). Следом за ними — чемпион из «Краснодара» Кордоба с 12 мячами.
Бителло («Динамо») стал лучшим ассистентом чемпионата с 11 передачами в 26 матчах. Тройку лучших распасовщиков дополнили Вендел («Зенит») — 10 и Маркиньос («Спартак») — 9. Следом за ними — одноклубники из «Локомотива» Пиняев и Батраков, а также чемпион из «Краснодара» Батчи с семью голевыми пасами, зенитовец Клаудиньо за половину сезона отметился шестью.
Лучшие по «гол плюс пас»: Даку — 21 (15+6) в 26 матчах, Батраков — 21 (14+7) в 29, Угальде — 19 (17+2) в 29. Следом за ними — спартаковец Барко с 18 (12+6) в 27 играх и чемпионы Кордоба — 17 (12+5) в 25 и Сперцян — 17 (11+6) в 28.
Лучшие вратари по сухим матчам: Латышонок («Зенит») — 17 игр на ноль из 27 в чемпионате, Максименко («Спартак») — 15 из 27, Агкацев («Краснодар») — 15 из 30. Следом за ними — капитан ЦСКА Акинфеев — с 12 из 28.
Финал Кубка России и следующий сезон
ЦСКА и «Ростов» сыграют в так называемом суперфинале Кубка России в воскресенье, 1 июня. Решающий матч турнира четвертый год подряд примут «Лужники». Армейцы после реформирования Кубка дошли до игры за титул по основному пути во второй раз за три года. Прошлой весной красно-синие остановились в шаге от «Лужников» после двух ничьих и серии пенальти в финале Пути РПЛ против «Зенита», теперь сами в драматичном стиле выбили предыдущего обладателя трофея. Ростовчане в Пути регионов победили «Локомотив» и «Спартак», до этого обыграли спартаковцев и уступили зенитовцам в верхней сетке.
Суперкубок России-2025 пройдет в выходные