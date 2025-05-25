«Краснодар» — чемпион, «Зенит» — без трофеев, ЦСКА — третий перед финалом Кубка

«Краснодар» завоевал первый титул в своей 17-летний истории. Клуб Галицкого добрался до вершины РПЛ после упущенного шанса в прошлом сезоне. «Быки» второй год подряд выиграли первый круг и виртуальное зимнее чемпионство, а в весенней части удержали первое место и сохранили минимальный отрыв от преследующих их «львов». Команда Мусаева одержала знаковые победы против всех топ-соперников — «Зенита», ЦСКА и «Динамо», «Спартака» и «Локомотива». Черно-зеленые не избежали болезненных поражений от питерцев и москвичей, это продлило интригу до последнего тура с эффектной развязкой. Кордоба, Сперцян, Агкацев, Кривцов и другие устроили большой праздник для клуба, города и не только. До долгожданного золота дошел игравший год назад за динамовцев Смолов, еще два ветерана — Газинский и Петров. Сразу после награждения Сперцян передал чемпионский кубок Галицкому, а создатель клуба предложил уделить все внимание команде.