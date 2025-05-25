Решение Галицкого, казавшееся самым провальным, стало гениальным. Мусаев — король

Конечно, его «Краснодар» неидеален. И тот же матч в Питере с «Зенитом», проигранный по всем статьям, говорит, что чемпион в России, вероятно, не самый сильный в 21 веке. Но это разговоры в пользу бедных. А Мусаев теперь будет вписан в историю нашего футбола золотыми буквами. Его команда оказалась самой стабильной на протяжении 30 туров. И чемпионство в последнем матче взяла в самом убедительном стиле — крупно переиграв одного из топов — «Динамо».