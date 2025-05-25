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Решение Галицкого, казавшееся самым провальным, стало гениальным. Мусаев — король

«Краснодар» под руководством Мусаева выиграл золото РПЛ.

25

Вообще-то Сергея Галицкого у нас никогда не было принято критиковать. Человек вкладывает собственные средства, построил роскошный стадион с парком, открыл шикарную академию, заслужив уважение и почет на все времена. Да, порой прилетало за излишний романтизм в ущерб результату, но как-то по-доброму, любя.

А вот за увольнение Владимира Ивича большого начальника год назад прессовали знатно. От души и с размахом. «Что за самодур? Команда в кои-то веки идет всего в одном очке от первого места, долго лидировала, а такого прекрасного тренера убирают», — возмущались не только журналисты, но и болельщики, провожавшие сербского специалиста слезными видеопосланиями.

Критика усилилась, когда вместо Ивича поставили Мусаева. «Ну ясно. Главное, чтобы был ручной и послушный, а не ершистый, со своим мнением. А на результат как всегда плевать. Видали мы уже этого Мусаева».

При этом болельщики забывают, что они судят о чем-то со стороны, а без понимания происходящего внутри этот взгляд часто поверхностный. Если тренер и президент перестали находить общий язык, то что может получиться хорошего? Ивич, напомню, весной сыграл вничью с «Рубином», проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка от «Химок» из ФНЛ. Мало? Надо было дальше наслаждаться падением, чтобы только публика была довольна?

Галицкий любит идти против течения. И теперь в качестве поощрения за гениальное решение вернуть Мусаева поднимает над головой чемпионский кубок.

Источник: Спорт-Экспресс

Рокировка действительно выглядела сомнительной. Второй раз в одну реку? Со специалистом без особого статуса и авторитета? Которого недавно из «Сабаха» уволили после 1:7?

Только за чемпионатом Азербайджана никто особо внимательно не следил. И 95 процентов болельщиков вряд ли в курсе, что Мусаев взял там команду на последнем месте после восьми туров, а финишировал на пятом. А в следующем сезоне стал вторым — лучший результат для «Сабаха», давший первый выход в еврокубки для клуба.

Все это внимательно отслеживал Галицкий. Который в сто раз лучше нас с вами знает Мусаева — с 2011 года, когда тому было 27. И не ошибся. Мурад Олегович привел «быков» к чемпионству в 41 год. Моложе победители в России были только двое — Андре Виллаш-Боаш (37 лет) и Олег Романцев (38).

Источник: Спорт-Экспресс

Конечно, его «Краснодар» неидеален. И тот же матч в Питере с «Зенитом», проигранный по всем статьям, говорит, что чемпион в России, вероятно, не самый сильный в 21 веке. Но это разговоры в пользу бедных. А Мусаев теперь будет вписан в историю нашего футбола золотыми буквами. Его команда оказалась самой стабильной на протяжении 30 туров. И чемпионство в последнем матче взяла в самом убедительном стиле — крупно переиграв одного из топов — «Динамо».

У «Краснодара» четвертый по стоимости состав (по данным Transfermarkt), у «Зенита», «Спартака» и «Динамо» — дороже. Но золото — у «быков».

Примечательно, что исторический успех достигнут в сезон, когда у клуба трансферный профицит в 30 миллионов евро. Покупки — Коста, Гонсалес, Козлов — на 12 миллионов. Продажи — Сафонов, Кастаньо, Волков, Хуниор Алонсо и т. д. — на 43 миллиона.

Но есть машина Кордоба. Есть выращенные в академии Сперцян, Черников, Агкацев.

И есть Мусаев. Тоже свой, из своей школы. И оттого наверняка гораздо более родной Галицкому, чем сотня Ивичей.

Автор: Константин Алексеев

Краснодар
3:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена, 36664 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
Динамо
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти