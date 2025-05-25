Решение Галицкого, казавшееся самым провальным, стало гениальным. Мусаев — король

Вообще-то Сергея Галицкого у нас никогда не было принято критиковать. Человек вкладывает собственные средства, построил роскошный стадион с парком, открыл шикарную академию, заслужив уважение и почет на все времена. Да, порой прилетало за излишний романтизм в ущерб результату, но как-то по-доброму, любя.
А вот за увольнение Владимира Ивича большого начальника год назад прессовали знатно. От души и с размахом. «Что за самодур? Команда в кои-то веки идет всего в одном очке от первого места, долго лидировала, а такого прекрасного тренера убирают», — возмущались не только журналисты, но и болельщики, провожавшие сербского специалиста слезными видеопосланиями.
Критика усилилась, когда вместо Ивича поставили Мусаева. «Ну ясно. Главное, чтобы был ручной и послушный, а не ершистый, со своим мнением. А на результат как всегда плевать. Видали мы уже этого Мусаева».
При этом болельщики забывают, что они судят о чем-то со стороны, а без понимания происходящего внутри этот взгляд часто поверхностный. Если тренер и президент перестали находить общий язык, то что может получиться хорошего? Ивич, напомню, весной сыграл вничью с «Рубином», проиграл «Ростову» и вылетел из Кубка от «Химок» из ФНЛ. Мало? Надо было дальше наслаждаться падением, чтобы только публика была довольна?
Галицкий любит идти против течения. И теперь в качестве поощрения за гениальное решение вернуть Мусаева поднимает над головой чемпионский кубок.
Рокировка действительно выглядела сомнительной. Второй раз в одну реку? Со специалистом без особого статуса и авторитета? Которого недавно из «Сабаха» уволили после 1:7?
Только за чемпионатом Азербайджана никто особо внимательно не следил. И 95 процентов болельщиков вряд ли в курсе, что Мусаев взял там команду на последнем месте после восьми туров, а финишировал на пятом. А в следующем сезоне стал вторым — лучший результат для «Сабаха», давший первый выход в еврокубки для клуба.
Все это внимательно отслеживал Галицкий. Который в сто раз лучше нас с вами знает Мусаева — с 2011 года, когда тому было 27. И не ошибся. Мурад Олегович привел «быков» к чемпионству в 41 год. Моложе победители в России были только двое — Андре Виллаш-Боаш (37 лет) и Олег Романцев (38).
Конечно, его «Краснодар» неидеален. И тот же матч в Питере с «Зенитом», проигранный по всем статьям, говорит, что чемпион в России, вероятно, не самый сильный в 21 веке. Но это разговоры в пользу бедных. А Мусаев теперь будет вписан в историю нашего футбола золотыми буквами. Его команда оказалась самой стабильной на протяжении 30 туров. И чемпионство в последнем матче взяла в самом убедительном стиле — крупно переиграв одного из топов — «Динамо».
У «Краснодара» четвертый по стоимости состав (по данным Transfermarkt), у «Зенита», «Спартака» и «Динамо» — дороже. Но золото — у «быков».
Примечательно, что исторический успех достигнут в сезон, когда у клуба трансферный профицит в 30 миллионов евро. Покупки — Коста, Гонсалес, Козлов — на 12 миллионов. Продажи — Сафонов, Кастаньо, Волков, Хуниор Алонсо
Но есть машина Кордоба. Есть выращенные в академии Сперцян, Черников, Агкацев.
И есть Мусаев. Тоже свой, из своей школы. И оттого наверняка гораздо более родной Галицкому, чем сотня Ивичей.
Автор: Константин Алексеев
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти