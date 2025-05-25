Мусаев ответил, что сказал игрокам «Краснодара» в перерыве чемпионского матча с «Динамо»

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После первого тайма счёт в игре был 0:0. Во втором тайме «быки» забили три гола. Благодаря этой победе «Краснодар» выиграл РПЛ.
«Он и не мог быть не тяжёлым первый тайм. Сегодня у всех было много эмоций, каждый хотел выиграть. Было видно, что все заряжены. Очень важно мне было оставаться спокойным, просто холодный анализ, что получается, что нет. Показали видео из игры, что нужно подправить. И просто вышли, указали на ошибки, успокоили ребят. И просто ничего такого особенного не было», — сказал Мусаев на послематчевой пресс-конференции.
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Ozon Арена, 36664 зрителя
Главные тренеры
Мурад Мусаев
Ролан Гусев
Голы
Краснодар
Джон Кордоба
46′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
82′
Эдуард Сперцян
90+10′
Составы команд
Краснодар
1
Станислав Агкацев
15
Лукас Оласа
7
Виктор Са
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
53
Александр Черников
98
Сергей Петров
33′
20
Джованни Гонсалес
68′
11
Жоау Батчи
79′
90
Дэвид Мозес Кобнан
6
Кевин Ленини
58′
88
Никита Кривцов
83′
Динамо
1
Андрей Лунев
4
Хуан Хосе Касерес
13
Николя Муми Нгамале
8
Хорхе Карраскаль
18
Николас Маричаль
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
15
Данил Глебов
50
Александр Кутицкий
84′
88
Виктор Окишор
91
Ярослав Гладышев
77′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
84′
69
Денис Боков
Статистика
2
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
7
Удары (всего)
5
5
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
5
24
Фолы
17
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Артем Чистяков
(Россия, Азов)
Боковой судья
Алексей Ширяев
(Россия, Ставрополь)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти