Джикия будет искать новый клуб после невыдачи лицензии «Химкам» на следующий сезон

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Зарубежный
15:00
Жирона
:
Атлетико
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.62
П2
2.25
Футбол. Зарубежный
17:15
Вильярреал
:
Севилья
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.91
П2
5.83
Футбол. Зарубежный
18:00
Борнмут
:
Лестер
Все коэффициенты
П1
1.33
X
6.37
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
:
Манчестер Сити
Все коэффициенты
П1
5.40
X
4.55
П2
1.60
Футбол. Зарубежный
18:00
Ипсвич
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.94
П2
2.15
Футбол. Зарубежный
18:00
Ливерпуль
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
1.44
X
5.88
П2
6.67
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.23
П2
1.75
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.16
П2
11.00
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
:
Челси
Все коэффициенты
П1
3.43
X
3.89
П2
2.14
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
12.00
X
7.13
П2
1.25
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
:
Брайтон
Все коэффициенты
П1
4.88
X
4.78
П2
1.66
Футбол. Зарубежный
18:00
Вулверхэмптон
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
3.21
X
3.90
П2
2.27
Футбол. Зарубежный
21:45
Аталанта
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.11
П2
5.70
Футбол. Зарубежный
21:45
Эмполи
:
Верона
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.09
П2
4.50
Футбол. Зарубежный
21:45
Лацио
:
Лечче
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.17
П2
9.00
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
:
Рома
Все коэффициенты
П1
6.04
X
4.60
П2
1.55
Футбол. Зарубежный
21:45
Удинезе
:
Фиорентина
Все коэффициенты
П1
3.66
X
3.61
П2
2.10
Футбол. Зарубежный
21:45
Венеция
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
5.31
X
4.58
П2
1.62
Футбол. Зарубежный
22:00
Атлетик
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
2.90
X
4.05
П2
2.37

Джикия будет искать новый клуб после невыдачи лицензии «Химкам» на следующий сезон

Владимир Кузьмичёв, представляющий интересы защитника «Химок» Георгия Джикии, заявил, что его клиент будет искать новую команду после невыдачи лицензии подмосковному клубу на следующий сезон Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

«Мы держали в голове худший сценарий, который произошёл, — ситуация с лицензией клуба. Мы проводили и проводим определённую работу. В понедельник или вторник постараемся связаться с менеджментом “Химок” и переговорить. Перед игроком есть существенные задолженности. Этот вопрос надо как-то решить. Параллельно мы занимаемся поиском нового клуба для Джикии», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Химки» 19 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.

Спартак
5:0
Первый тайм: 2:0
Химки
Футбол, Премьер-лига, Тур 30
24.05.2025, 16:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 16702 зрителя
Главные тренеры
Деян Станкович
Магомед Адиев
Голы
Спартак
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
Химки
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти