Джикия будет искать новый клуб после невыдачи лицензии «Химкам» на следующий сезон

«Мы держали в голове худший сценарий, который произошёл, — ситуация с лицензией клуба. Мы проводили и проводим определённую работу. В понедельник или вторник постараемся связаться с менеджментом “Химок” и переговорить. Перед игроком есть существенные задолженности. Этот вопрос надо как-то решить. Параллельно мы занимаемся поиском нового клуба для Джикии», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.