Джикия будет искать новый клуб после невыдачи лицензии «Химкам» на следующий сезон

«Мы держали в голове худший сценарий, который произошёл, — ситуация с лицензией клуба. Мы проводили и проводим определённую работу. В понедельник или вторник постараемся связаться с менеджментом “Химок” и переговорить. Перед игроком есть существенные задолженности. Этот вопрос надо как-то решить. Параллельно мы занимаемся поиском нового клуба для Джикии», — сказал Кузьмичёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
В нынешнем сезоне Джикия провёл за «Химки» 19 матчей во всех турнирах. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2025 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 31-летнего футболиста составляет € 2,5 млн.
Деян Станкович
Магомед Адиев
Наиль Умяров
4′
Манфред Угальде
(Маркиньос)
36′
Ливай Гарсия
(Маркиньос)
82′
Рикарду Мангаш
(Даниил Хлусевич)
85′
Роман Зобнин
(Маркиньос)
89′
98
Александр Максименко
82
Даниил Хлусевич
8
Маркиньос
4
Алексис Дуарте
71′
6
Срджан Бабич
11
Ливай Гарсия
2
Олег Рябчук
79′
23
Никита Чернов
7
Пабло Солари
79′
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
79′
25
Данил Пруцев
5
Эсекиэль Барко
60′
47
Роман Зобнин
9
Манфред Угальде
79′
56
Никита Массалыга
96
Игорь Обухов
25
Александр Филин
14
Георгий Джикия
32
Лукас Вера
77
Алекс Корредера
22
Роберт Мехия
40′
72
Дани Фернандес
65′
11
Резиуан Мирзов
2
Петар Голубович
76′
81′
7
Илья Садыгов
5
Данил Степанов
72′
99
Ориньо
91
Антон Заболотный
65′
9
Александр Руденко
17
Илья Берковский
46′
97
Бутта Магомедов
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
27
Удары (всего)
12
11
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
6
13
Фолы
13
1
Офсайды
1
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Хамид Талаев
(Россия, Грозный)
ВАР
Ян Бобровский
(Россия, Санкт-Петербург)
Ассистент ВАР
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти